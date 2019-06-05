《選股情報》道指昨晚（４日）升逾５００點，是美國國家隊夾淡倉功力不減所致，香港有
冇咁勁的港家隊，冇。所以港股今日（５日）可跟彈，但２７０應有阻力。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
05/06/2019 09:08
《選股情報－石鏡泉》美國國家隊好嘢
《選股情報》道指昨晚（４日）升逾５００點，是美國國家隊夾淡倉功力不減所致，香港有
冇咁勁的港家隊，冇。所以港股今日（５日）可跟彈，但２７０應有阻力。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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