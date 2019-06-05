《經濟通通訊社５日專訊》本港連鎖飲食集團太興（０６８１１）昨日截止認購，市場消息
指出，定價為每股３元，為招股價範圍２﹒８至３﹒８元中間偏下水平，相當於２０１９年預測
市盈率１４﹒５倍，集資７﹒５億元。該股將於本月１３日掛牌。（ｅｃ）
05/06/2019 11:02
【ＩＰＯ反應】消息指太興集團每股定價３元，招股價範圍中間偏下
《經濟通通訊社５日專訊》本港連鎖飲食集團太興（０６８１１）昨日截止認購，市場消息
指出，定價為每股３元，為招股價範圍２﹒８至３﹒８元中間偏下水平，相當於２０１９年預測
市盈率１４﹒５倍，集資７﹒５億元。該股將於本月１３日掛牌。（ｅｃ）
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