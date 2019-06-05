【新股上市】萬寶盛華分拆大中華業務在港上市，傳集資７﹒８５億

《經濟通通訊社５日專訊》外電引述市場消息人士指出，萬寶盛華大中華公司計劃在港上市

集資１億美元（約７﹒８５億港元），現已開展招股前市場推介。

萬寶盛華大中華附屬於紐約證交所掛牌人力資源公司萬寶盛華

（ＭａｎｐｏｗｅｒＧｒｏｕｐ），業務覆蓋大中華區（中國內地、香港、澳門及台灣），主要

向客戶提供綜合人力資源解決方案及其他人力資源服務。（ｅｃ）

