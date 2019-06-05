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即市新聞

05/06/2019 09:21

美股急升炒減息預期，港股高開３５４點報２７１１６

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國股市三大指數周二（４日）創下５個月來最大單日升幅，此
前美國聯儲局主席鮑威爾的講話暗示可能減息，道指收高５１２點或２﹒１％，至２５３３２點
。港股今早借城高開，開報２７１１６，升３５４點或升１﹒３２％。國企指數報１０４５７升
１﹒１３％或升１１６點。
　　即月期指新報２６９７７，升３６９點，低水１３９點。即月國指期貨報１０３７５，升
１３１點，低水８３點　。
　　重磅股反彈，騰訊（００７００）升２﹒４４５％，報３３５﹒２元；成交約１９２萬股，
涉資６﹒４２億元。中移動（００９４１）升０﹒７１％，報７０﹒９元。匯控（００００５）
漲１﹒２６％，報６４﹒５元。友邦（０１２９９）升１﹒９４％，報７３﹒６元。中行
（０３９８８）升０﹒９４％，報３﹒２４元。建行（００９３９）升０﹒６５％，報
６﹒１８元。
　　美國息口若向下，本港銀行或跟隨，利地產股。長實（０１１１３）升２﹒３７％，報
５８﹒２５元；恆地（０００１２）升１﹒８４％，報４１﹒４５元；新世界（０００１７）升
１﹒７１％，報１１﹒９元；信置（０００８３）升１﹒２８％，報１２﹒６６元；新鴻基地產
（０００１６）升２﹒０２％，報１２６元。
　　連日下跌的賭股今後彈，銀娛（０００２７）升４﹒３５％報４８元，金沙中國
（０１９２８）漲３﹒８７％報３４﹒９元，為升幅最大兩隻恆指成分股。（ｅｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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