美股急升炒減息預期，港股高開３５４點報２７１１６

《經濟通通訊社５日專訊》美國股市三大指數周二（４日）創下５個月來最大單日升幅，此

前美國聯儲局主席鮑威爾的講話暗示可能減息，道指收高５１２點或２﹒１％，至２５３３２點

。港股今早借城高開，開報２７１１６，升３５４點或升１﹒３２％。國企指數報１０４５７升

１﹒１３％或升１１６點。

即月期指新報２６９７７，升３６９點，低水１３９點。即月國指期貨報１０３７５，升

１３１點，低水８３點 。

重磅股反彈，騰訊（００７００）升２﹒４４５％，報３３５﹒２元；成交約１９２萬股，

涉資６﹒４２億元。中移動（００９４１）升０﹒７１％，報７０﹒９元。匯控（００００５）

漲１﹒２６％，報６４﹒５元。友邦（０１２９９）升１﹒９４％，報７３﹒６元。中行

（０３９８８）升０﹒９４％，報３﹒２４元。建行（００９３９）升０﹒６５％，報

６﹒１８元。

美國息口若向下，本港銀行或跟隨，利地產股。長實（０１１１３）升２﹒３７％，報

５８﹒２５元；恆地（０００１２）升１﹒８４％，報４１﹒４５元；新世界（０００１７）升

１﹒７１％，報１１﹒９元；信置（０００８３）升１﹒２８％，報１２﹒６６元；新鴻基地產

（０００１６）升２﹒０２％，報１２６元。

連日下跌的賭股今後彈，銀娛（０００２７）升４﹒３５％報４８元，金沙中國

（０１９２８）漲３﹒８７％報３４﹒９元，為升幅最大兩隻恆指成分股。（ｅｃ）

