《盤後部署》資金未見回流亞洲，港股反彈力弱廿天線見阻力

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美國聯儲局主席鮑威爾出席演講時，稱會力保經濟擴張，加

上未有重提對息率調整「保持耐性」的論調，被市場解讀對減息持開放態度，帶動三大指數全線

高收。道指飆５１２點或２﹒０６％，報２５３３２點；標指收升５８點或２﹒１％，報

２８０３點；納指收高１９４點或２﹒７％，報７５２７點。

港股今早隨外圍反彈，重返二萬七關口高開３５４點報２７１１６，兼重上十天線（約

２７１１０），惟升至２７１１９見全日最高位後回軟，其後在Ａ股轉跌下，升幅更收窄至升

４２點低見２６８０３，最終恆指全日收報２６８９５點，漲１３３點或０﹒５０％，全日成交

７９４﹒９４億元增加１﹒５％。國企指數收１０３４５，升０﹒０４％或升３點。

Ａ股高開低走，上證收報２８６１，跌不足１點，全日成交１７５２﹒０１億元人民幣。



＊年內美國減息兩次機會增，資金未見流入新興市場＊



鮑威爾演講增強市場對聯儲局減息的預期。現時利率期貨數據顯示，市場押注美國今年最少

減息兩次，減息兩次的機會達３２﹒１％，減息三次的機會更達３４﹒７％；而於７月底減息機

會更達５２﹒３％。

市場避險情緒略為降溫，美國十年期國債孳息率反彈，漲５﹒８６個基點，報

２﹒１２９６％，而美匯指數及現貨金均目回軟。不過，反映亞洲貨幣走勢的ＡＤＸＹ指數（摩

根大通亞洲貨幣指數）未見上揚，執筆時報１０４﹒４３，跌０﹒１６％。顯然而見，資金雖然

自美國債市及匯市流出，但未見流入亞洲市場。事實上，年初港股急漲與資金流入新興貨幣走勢

吻合，從資金未回流亞洲的情況看，港股似乎縱有技術性反彈亦難見重大升幅。



＊港股縱使超賣亦難有起色，料維持二萬七水平上落＊



除市場認為美國將會於年內減息，美林美銀發表最新發表研究報告，亦料在中美貿易糾紛下

，人民銀行會於今年底之前減息兩次，明年再減息一次。報告同時指出中國可能可避過其餘

３０００億美元中國商品的進口關稅，上調關稅已令中國經濟增長受損，該行料中國會透過寬鬆

政策，及對基建及房地產投資，以應對下半年經濟增長放緩。

據《彭博》報道，目前港股超賣程度已達２０１６年１月以來最高，恆指１４天ＲＳＩ現時

為２８﹒３５４。不過，從今日港股表現觀察，明顯反彈力度不足，未穩二萬七關口。而與恆指

走勢緊密的離岸人民幣走勢最近回穩，執筆時兌美元為６﹒９２５，料在本月Ｇ２０峰會期間，

只要人民幣走勢保持平穩，相信港股會於二萬七之間橫行上落，廿天線（約２７６３７點）暫見

阻力。（ｓｃ）

