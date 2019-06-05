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即市新聞

05/06/2019 16:50

《盤後部署》資金未見回流亞洲，港股反彈力弱廿天線見阻力

　　《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美國聯儲局主席鮑威爾出席演講時，稱會力保經濟擴張，加
上未有重提對息率調整「保持耐性」的論調，被市場解讀對減息持開放態度，帶動三大指數全線
高收。道指飆５１２點或２﹒０６％，報２５３３２點；標指收升５８點或２﹒１％，報
２８０３點；納指收高１９４點或２﹒７％，報７５２７點。
　　港股今早隨外圍反彈，重返二萬七關口高開３５４點報２７１１６，兼重上十天線（約
２７１１０），惟升至２７１１９見全日最高位後回軟，其後在Ａ股轉跌下，升幅更收窄至升
４２點低見２６８０３，最終恆指全日收報２６８９５點，漲１３３點或０﹒５０％，全日成交
７９４﹒９４億元增加１﹒５％。國企指數收１０３４５，升０﹒０４％或升３點。
　　Ａ股高開低走，上證收報２８６１，跌不足１點，全日成交１７５２﹒０１億元人民幣。

＊年內美國減息兩次機會增，資金未見流入新興市場＊
　　
　　鮑威爾演講增強市場對聯儲局減息的預期。現時利率期貨數據顯示，市場押注美國今年最少
減息兩次，減息兩次的機會達３２﹒１％，減息三次的機會更達３４﹒７％；而於７月底減息機
會更達５２﹒３％。
　　市場避險情緒略為降溫，美國十年期國債孳息率反彈，漲５﹒８６個基點，報
２﹒１２９６％，而美匯指數及現貨金均目回軟。不過，反映亞洲貨幣走勢的ＡＤＸＹ指數（摩
根大通亞洲貨幣指數）未見上揚，執筆時報１０４﹒４３，跌０﹒１６％。顯然而見，資金雖然
自美國債市及匯市流出，但未見流入亞洲市場。事實上，年初港股急漲與資金流入新興貨幣走勢
吻合，從資金未回流亞洲的情況看，港股似乎縱有技術性反彈亦難見重大升幅。

＊港股縱使超賣亦難有起色，料維持二萬七水平上落＊　　
　　
　　除市場認為美國將會於年內減息，美林美銀發表最新發表研究報告，亦料在中美貿易糾紛下
，人民銀行會於今年底之前減息兩次，明年再減息一次。報告同時指出中國可能可避過其餘
３０００億美元中國商品的進口關稅，上調關稅已令中國經濟增長受損，該行料中國會透過寬鬆
政策，及對基建及房地產投資，以應對下半年經濟增長放緩。
　　據《彭博》報道，目前港股超賣程度已達２０１６年１月以來最高，恆指１４天ＲＳＩ現時
為２８﹒３５４。不過，從今日港股表現觀察，明顯反彈力度不足，未穩二萬七關口。而與恆指
走勢緊密的離岸人民幣走勢最近回穩，執筆時兌美元為６﹒９２５，料在本月Ｇ２０峰會期間，
只要人民幣走勢保持平穩，相信港股會於二萬七之間橫行上落，廿天線（約２７６３７點）暫見
阻力。（ｓｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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