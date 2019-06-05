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即市新聞

05/06/2019 08:08

《外地經濟》鮑威爾稱將對貿易風險採取適當行動，暗示有可能減息

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局將採取適當行動應對貿易戰
帶來的風險，這番話為減息打開大門。
　　鮑威爾稱，不知道貿易問題將如何或何時得到解決，聯儲局將一如既往地採取適當行動，維
持經濟增長、保持強勁的勞動力市場及接近２％的通脹目標。
　　鮑威爾今次的講話沒有提及目前聯儲局的利率目標區間是否仍然合適，亦沒有重申在調整利
率之前保持耐性的承諾，目前市場預期聯儲局有可能於今年內至少減息一次。（ｍｎ）

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