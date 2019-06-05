【華為風波】加拿大農業部：中國將加強對加拿大肉類進口檢查

《經濟通通訊社５日專訊》據外電引述加拿大農業部一份致業界的通告，中國海關計劃加強

對加拿大肉類及肉製品進口的檢查。

加拿大農業部表示已接到通知，中國海關以打擊非洲豬瘟及反走私理由，將會打開所有裝有

加拿大肉類及肉製品的貨櫃。在某些情況下，將檢查集裝箱內全部的貨物。（ｍｎ）

