《經濟通通訊社５日專訊》據外電引述加拿大農業部一份致業界的通告，中國海關計劃加強
對加拿大肉類及肉製品進口的檢查。
加拿大農業部表示已接到通知，中國海關以打擊非洲豬瘟及反走私理由，將會打開所有裝有
加拿大肉類及肉製品的貨櫃。在某些情況下，將檢查集裝箱內全部的貨物。（ｍｎ）
05/06/2019 08:26
【華為風波】加拿大農業部：中國將加強對加拿大肉類進口檢查
《經濟通通訊社５日專訊》據外電引述加拿大農業部一份致業界的通告，中國海關計劃加強
對加拿大肉類及肉製品進口的檢查。
加拿大農業部表示已接到通知，中國海關以打擊非洲豬瘟及反走私理由，將會打開所有裝有
加拿大肉類及肉製品的貨櫃。在某些情況下，將檢查集裝箱內全部的貨物。（ｍｎ）
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