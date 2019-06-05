《經濟通通訊社５日專訊》美國政府已經拒絕通用汽車就中國製Ｂｕｉｃｋ Ｅｎｖｉｓｉ
ｏｎ ＳＵＶ豁免２５％美國關稅的要求，因Ｂｕｉｃｋ Ｅｎｖｉｓｉｏｎ ＳＵＶ涉及「具
有戰略重要性、或與中國製造２０２５或其他中國工業計劃相關的產品」。
通用汽車提出該要求已經近一年，並且從去年７月起已一直在繳交關稅。Ｂｕｉｃｋ Ｅｎ
ｖｉｓｉｏｎ ＳＵＶ去年在美國的銷量減少近２７％至３萬輛，今年首３個月銷量續跌２１％
。（ｍｎ）
05/06/2019 10:33
【貿易開戰】美國拒絕豁免通用汽車部分中國製ＳＵＶ入口關稅要求
《經濟通通訊社５日專訊》美國政府已經拒絕通用汽車就中國製Ｂｕｉｃｋ Ｅｎｖｉｓｉ
ｏｎ ＳＵＶ豁免２５％美國關稅的要求，因Ｂｕｉｃｋ Ｅｎｖｉｓｉｏｎ ＳＵＶ涉及「具
有戰略重要性、或與中國製造２０２５或其他中國工業計劃相關的產品」。
通用汽車提出該要求已經近一年，並且從去年７月起已一直在繳交關稅。Ｂｕｉｃｋ Ｅｎ
ｖｉｓｉｏｎ ＳＵＶ去年在美國的銷量減少近２７％至３萬輛，今年首３個月銷量續跌２１％
。（ｍｎ）
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