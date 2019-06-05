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即市新聞

05/06/2019 17:27

《台股攻略－馮偉明》受美股反彈刺激，台股今日升３２點

　　《台股攻略》台股今日升３２﹒５點，收報１０４６１﹒６２點，成交量為新台幣
９６７﹒０１億元。
　　美國聯儲局暗示近期有可能減息，周二（４日）美股三大指數均升超過２％。台積電今日
（５日）舉行股東會，台股早盤重回１０５００點關卡，惟端午節連假前追價買盤謹慎，大漲百
點後升幅收斂。今日蘋概三王走勢分歧，台積電升０﹒８６％，收新台幣２３５元；大立光跌超
過１﹒３６％，收新台幣３６１５元；鴻海下跌超過１％，收新台幣７１元。盤面焦點股方面，
國巨翻黑跌２﹒８５％，收新台幣２５６元，臻鼎－ＫＹ升６％以上，收新台幣９５﹒８元。傳
產股方面，亞泥、南寶、寶雅、聚陽、冠德以及工具機股上銀和亞德客表現較佳。受美國可能減
息的消息衝擊，金融族群盤勢由黑翻紅，小跌０﹒１７％，但部分個股包括台企銀在買單追捧下
，成交量衝高至４﹒２萬張、大漲逾２％。
　　台股短線下挫的情況應暫告一段落，惟反彈行情能否繼續，還要看中美貿易戰的發展有否出
乎市場預期，投資者仍須謹慎操作。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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