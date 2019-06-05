《台股攻略－馮偉明》受美股反彈刺激，台股今日升３２點

《台股攻略》台股今日升３２﹒５點，收報１０４６１﹒６２點，成交量為新台幣

９６７﹒０１億元。

美國聯儲局暗示近期有可能減息，周二（４日）美股三大指數均升超過２％。台積電今日

（５日）舉行股東會，台股早盤重回１０５００點關卡，惟端午節連假前追價買盤謹慎，大漲百

點後升幅收斂。今日蘋概三王走勢分歧，台積電升０﹒８６％，收新台幣２３５元；大立光跌超

過１﹒３６％，收新台幣３６１５元；鴻海下跌超過１％，收新台幣７１元。盤面焦點股方面，

國巨翻黑跌２﹒８５％，收新台幣２５６元，臻鼎－ＫＹ升６％以上，收新台幣９５﹒８元。傳

產股方面，亞泥、南寶、寶雅、聚陽、冠德以及工具機股上銀和亞德客表現較佳。受美國可能減

息的消息衝擊，金融族群盤勢由黑翻紅，小跌０﹒１７％，但部分個股包括台企銀在買單追捧下

，成交量衝高至４﹒２萬張、大漲逾２％。

台股短線下挫的情況應暫告一段落，惟反彈行情能否繼續，還要看中美貿易戰的發展有否出

乎市場預期，投資者仍須謹慎操作。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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