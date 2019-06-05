《古臣周記－古臣》巴斯高調唱淡港紙惹抨擊，或先重溫索羅斯一役

《古臣周記》早前花旗國對沖基金大鱷巴斯（Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ）高調唱淡港紙，引起「

孖屐」關注，佢寫咗一篇文質疑香江現時唔夠彈藥去支撐聯繫匯率制度，不過當中嘅論點就畀人

抨擊話佢嘅立論唔夠扎實，仲畀金管局高調回應話佢可能對聯匯制度有誤解喎！其中，巴斯最被

人抨擊嘅係無提到金管局坐擁龐大嘅外匯基金，亦正正就係令聯繫匯率穩定嘅關鍵，而截今年三

月底止，金管局嘅外匯基金就有４﹒２萬億港紙，相當於香江貨幣基礎嘅２﹒５倍，要攻都應該

唔係咁易掛？事實上，睇返巴斯嘅往績，自從貼中２００８年金融海嘯之後表現就未見標青，２

００７年佢創立嘅對沖基金就因為押注沽空花旗國次按市場而錄得２﹒１７倍升幅，但往後

８年，就只錄得每年平均１﹒５６巴仙嘅回報。

其實講起沽空港紙，缸友們更加有印象嘅可能係廿幾年前，「三劍俠」（時任財政司司長曾

蔭權、金管局總裁任志剛和財經事務局局長許仕仁）對抗當時真．大鱷索羅斯（Ｇｅｏｒｇｅ

Ｓｏｒｏｓ）一役。講返索羅斯嘅成績，除咗金融風暴沽空港紙之外，早喺１９９２年亦已經沽

空英鎊，最終英倫銀行被逼讓英鎊貶值同退出歐洲匯率體系，當時佢就透過沽空英鎊一鋪勁賺

１１億美金，亦令當年佢嘅基金增長達６７﹒５巴仙。所以可想言之，當時香江要面對呢隻大鱷

嘅時候會幾咁恐慌。



＊索羅斯曾橫掃東南亞貨幣市場，港府夾高息兼入市＊



時間回到九十年代初，東南亞經濟起飛，成為投資者投資勝地，區內各國股樓俱升，不過由

於經濟依賴外地投資者、產業集中勞動密集型同低端產業，再加上增發外債遠超外匯儲備令泡沫

一觸即發。當外圍經濟出現問題，東南亞國家就首當其衝。索羅斯就係睇中呢點，令當時泰國、

馬來西亞、印尼等國家嘅貨幣紛紛淪陷。

同樣係認為香江會維持唔到聯繫匯率制度，索羅斯終於喺１９９７年尾嚟到香江。佢先喺遠

期港匯及股市部署，用雙邊操作，沽港元做套息交易，再沽期指，對沖港紙利率急漲嘅風險（索

羅斯已計算香江會抽高利息應對）。當時港元外匯儲備有逾９８０億美金，位列全球第三，係當

時流通貨幣量嘅八倍，令「三劍俠」其後可以有彈藥出招，力補聯繫匯率制度。

首先金管局以兩招應對，第一招先夾高隔夜拆息，銀行同業拆息最高見近３００厘歷史高峰

，令炒家狙擊港元成本上升，退卻匯市炒家，繼而當局發現股市同期指先係炒家「提款機」。而

且夾高息會對股市樓市有極大打擊，三劍俠於是喺匯市承接港元，再用承接所得嘅港元入市，令

港股當年反彈，成功擊退２７０個以索羅斯為首嘅對沖基金。其後到１９９９年再將當年承接嘅

港股，成立盈富基金（０２８００）出售。

不過，呢一役之後雖然成功捍衛港元，但夾高息引致通縮，樓市急跌，古臣搵過１９９８年

嘅數據，當年恆指由１６０００點開始起跌，最低仲試過一度跌穿６６００點，重挫香江經濟。

睇返原來當年政府入市各界睇法都幾負面，當中包括前前聯儲局主席「格老」（格蘭斯班）

，不過其實兩年後佢已經態度有變，到十年前「任總」退任金管局主席嘅時候，仲大派高帽讚當

年港府入市係一個正確嘅做法，又點名話「任總」係最有效率嘅央行行長之一，而時隔多年索羅

斯都話港府處理得漂亮。

講返巴斯現時唱淡港紙，大家嘅焦點放喺香江可唔可以維持到聯繫匯率，但由索羅斯一役去

睇，香江雖然喺廿年前成功捍衛港元，但同時付出高昂代價，唔知各位財金官員，有無全方位應

對嘅準備，包括股市、財資市場等等，唔係單一焦點放喺聯繫匯率。



＊魚缸廿天線有阻力，留意本月Ｇ２０峰會發展＊



講返阿臣個倉。魚缸一如所料今日炒聯儲局減息而有所反彈，試過重返二萬七關口，不過暫

時企唔多穩，阿臣睇似乎反彈力度比想像中弱。今個月政界都會有好多大事發生，包括Ｇ２０峰

會同侵侵會宣布連任，阿臣睇之後魚缸走勢如何，就要睇下兩個星期政界會有咩發展。現時政策

照舊，儲下彈藥先，留金界（０３９１８）同渣打（０２８８８）坐到中期業績公布。



表列截至６月５日（１１：００ａｍ止）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ４０００股 ９﹒６５元 ８﹒８７元 ３５４８０元

渣打 ２５０股 ６７﹒５０元 ６７﹒７５元 １６９３８元

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股票市值 ： ５２４１８元

剩餘現金 ： ９３１７３元

組合淨值 ：１４５５９１元

組合本月收益表現：－ ０﹒３０％（截至上月底止組合淨值：１４６０２８元）

組合累計收益表現：＋３８﹒６６％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：００ａｍ

