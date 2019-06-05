《談國論企－黎偉成》製造業出口新單收縮受困美貿戰

《談國論企》中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於２０１９年５月份重新回落至收縮之境

，乃受困於以新出口訂單為主的整體新訂單負增長，使生產擴張勢頭不斷減慢所致。要留意的是

製造業的採購量擴張力度亦見轉緩，原材料庫存縮減，加上產品庫存於收縮之境下回升等，皆為

不可忽視的警號。政府從增貸甚至稅率等多方面支持企業營銷，力求盡量抵銷特朗普對華所掀「

非軍事」全面戰所產生的負面甚至惡性影響和衝擊，料效益漸生。



＊新出口訂單受累特貿戰及歐經濟疲弱＊



來自國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＦ）聯合發布的最新資料

，製造業採購經理指數在２０１９年５月份所達的４９﹒４（見表），為自２０１９年２月份

４９﹒２、１月份４９﹒５和２０１８年１２月份４９﹒４相距兩個月再處臨界點之下的月份，

我看不用過份’悲觀’解讀，因２０１９年４月份達５０﹒１和３月份達５０﹒５實際屬稍為擴

張之態，即：ＰＭＩ一直在以５０為主軸作出輕微的擴張與收窄，反反覆覆，暫未見任何明顯惡

化傾向。

需要高度指出者，為ＰＭＩ經多番爭持仍再度回落至收縮之境，很主要受困於（二）製造業

新訂單中的（Ｉ）出口新訂單，有十分明顯的收縮，並可見於分類指數於２０１９年５月份大幅

回落２﹒７個百分點至４６﹒５，相對於４月份４９﹒２環比大增２﹒１個百分點和３月份

４７﹒１環比增１﹒９個百分點，止住在收縮水平中呈二連向上之態，當然受困於（ｉ）特朗普

對華所掀的貿戰不斷狠狠升級，最新的做法居然在５月１０日惡表要對華輸美２０００億美元商

品所加徵的關稅稅率由１０％大幅提升至２５％，即使未有馬上執行，卻對中美貿易往來產生十

分強烈和重大的負面影響。

同樣重要的，是（ｉｉ）特朗普對墨西哥、印度、澳洲等關稅戰，以及很有可能在年底前對

輸美汽車及零部件加稅關稅，頗有可能爆發全球貿易戰，和（ｉｉｉ）歐洲經濟脆弱加上英國脫

歐等問題懸而未解決，外圍政經情況反覆惡化，絕對不可稍一忽視。

由是（ＩＩ）與出口相關的進口分類指數，於２０１９年５月份環比回落２﹒６個百分點至

僅為４７﹒１，止住４月份環比增１個百分點至４９﹒７和３月份４８﹒７環比大增３﹒９個百

分點之二連升，使所處於收縮之況更甚，基調卻是相對差勁的。

此使（ＩＩＩ）整體新訂單分類指數於２０１９年５月份回落至４９﹒８和較對上一個月下

跌１﹒６個百分點，相對於４月份５１﹒４環比下跌０﹒２個百分點有明顯惡化。

和（ＩＶ）製造業在手訂單分類指數於是月份即使環比增０﹒３個百分點，但所達４４﹒３

，仍然遠遠低於５０，只是「稍高」於３月份４３﹒６和１月份４３﹒７，需要高度留意。

特別是以出口為主的新訂單不斷收縮，使（二）生產分類指數環比回落０﹒４個百分點至

５１﹒７，而４月份的環比下跌０﹒６個百分點至５２﹒１，而３月因企業於春節過後集中加快

生產大幅增加３﹒２個百分點至５２﹒７後衍生的一個現象。連同２月份大幅回落１﹒４個百分

點滑落至４９﹒５的臨界點以下的劣境，值得高度關注也。



＊製造商生產經營活動前景看法反覆回落＊



製造業產銷情況反覆回落，遂使（三）原材料庫存分類指數於２０１９年５月份即使上調０

﹒２個百分點，卻仍處於４７﹒４的明顯收縮水平，反而產品庫存分類指數所達４８﹒１，環比

大幅增長１﹒６個百分點，一減與一加的啟示性相當重要。

因此與（四）生產經營活動預期指數，於２０１９年５月份環比大幅回落整整２個百分點至

５４﹒５，較４月份５６﹒５所跌的０﹒３個百分點大幅提升１﹒７個百分點，而３月份

５６﹒８環比增長０﹒６個百分點、２月份的５６﹒２更增３﹒７個百分點，和１月份５２﹒５

環比跌０﹒２個百分點，反映出廠商對經營前景的看法仍然反覆偏淡。

餘者如（五）從業人員分類指數，於２０１９年５月份之４７環比減少０﹒２個百分點，與

４月份４７﹒２環比跌０﹒４個百分點屬二連跌，連同３月份環比升０﹒１個百分點至４７﹒６

，加上２月份４７﹒５環比跌０﹒３個百分點和１月份４７﹒８跌０﹒２個百分點，於２０１９

年前五個月乃４跌、１升的跌多於升，不是佳象。製造業生產與投資不斷轉型升級，但勞工的知

識和技術未能追上新形態的要求。

但（六）成本及出廠價尚穩，其中（１）主要原材料購進價格分類指數於２０１９年５月份

達５１﹒８和環比減少１﹒３個百分點，相對於４月份５１﹒１環比跌０﹒１個百分點大幅回落

，而３月份５３﹒５環比升１﹒６個百分點、加上２月份５１﹒９環比所飆升５﹒６個百分點，

亦可接受。

（２）出廠價格分類指數於５月份達４９和環比大減３個百分點，但４月份達５２環比略升

０﹒６個百分點，較３月份５１﹒４飆升２﹒９個百分點有所放慢，而２月份處５０以下收縮水

平的的４８﹒５，環比卻大幅上升４個百分點，比對上一個月４４﹒５的環比所升１﹒２個百分

點多漲２﹒８個百分點，故有一定程度的啟示性。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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５月╱２０１９ ４９﹒４ －０﹒７

４月╱２０１９ ５０﹒１ －０﹒４

３月╱２０１９ ５０﹒５ ＋１﹒３

２月╱２０１９ ４９﹒２ －０﹒３

１月╱２０１９ ４９﹒５ ＋０﹒１

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１１月╱２０１８ ５０﹒０ －０﹒２

１０月╱２０１８ ５０﹒２ －０﹒６

９月╱２０１８ ５０﹒８ －０﹒５

８月╱２０１８ ５１﹒３ ＋０﹒１

７月╱２０１８ ５１﹒２ －０﹒２

６月╱２０１８ ５１﹒５ －０﹒４

５月╱２０１８ ５１﹒９ ＋０﹒５

４月╱２０１８ ５１﹒４ －０﹒１

３月╱２０１８ ５１﹒５ ＋１﹒２

２月╱２０１８ ５０﹒３ －１﹒０

１月╱２０１８ ５１﹒３ －０﹒３

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０１３ ５１﹒０ －０﹒４

１２月╱２０１２ ５０﹒６ 持平

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

