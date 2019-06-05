《異動股》中生製藥跌２﹒５％最差藍籌，內地推進藥品集中採購

《經濟通通訊社５日專訊》藥業股逆市受壓，中國生物製藥（０１１７７）現價跌

２﹒４９％，報７﹒４３０元；成交約１１４６萬股，涉資８６５７萬元。石藥（０１０９３）

亦挫１﹒３３％，報１１﹒９２元。

國務院發布《深化醫藥衛生體制改革２０１９年重點工作任務》，年內將研究制定的文件包

括制定關於實施健康中國行動的意見、健康中國行動（２０１９－２０３０年）、健康中國行動

組織實施和考核方案；制定促進社會辦醫持續健康規範發展的政策文件；發布鼓勵仿製的藥品目

錄；制定進一步規範醫用耗材使用的政策文件；制定以藥品集中採購和使用為突破口進一步深化

醫改的政策文件等１５項。

《工作任務》提及，加大對醫療機構開展公共衛生服務的支持力度，建立醫療機構公共衛生

服務經費保障機制。加強疫苗接種管理，嚴格落實「三查七對」等操作規程。加強癌症防治，推

進預防篩查和早診早治，加快境內外抗癌新藥註冊審批，暢通臨床急需抗癌藥臨時進口渠道。

扎實推進國家組織藥品集中採購和使用試點，加強對中標藥品質量、試點地區公立醫療機構

優先使用和藥款結算、中標藥品及原料藥生產的監測。支持中醫藥事業傳承創新發展，發揮中醫

藥在治未病、重大疾病治療、疾病康復中的重要作用等。

現時，恆生指數報２７０４９，升２８８點或升１﹒０８％，主板成交１４２﹒２９億元。

國企指數報１０４２０，升０﹒７７％或升７９點。

上證綜合指數報２８７４，升１２點或升０﹒４３％。



表列部分同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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石藥集團（０１０９３） １１﹒９２０元 跌１﹒３２５％

國藥控股（０１０９９） ２９﹒０５０元 升１﹒０４３％

中生製藥（０１１７７） ７﹒４３０元 跌２﹒４９３％

三生製藥（０１５３０） １２﹒０８０元 升０﹒１６６％

金斯瑞 （０１５４８） １７﹒１００元 升１﹒０６４％

復星醫藥（０２１９６） ２１﹒８５０元 跌２﹒０１８％

藥明生物（０２２６９） ７１﹒７５０元 升０﹒７０２％

華潤醫藥（０３３２０） １０﹒０００元 升０﹒５０３％

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（ｅｃ）

