《外匯達仁－盧楚仁》美國長債息下跌對美日貨幣的影響

《外匯達仁》美國１０年期債息急跌至２﹒１％，此水平亦為２０１７年兩年來的新低。傳

統上，美國債息急跌背後的因由，是金融市場出了問題，令投資者不安，把資金泊入較安全的國

債來避險。因而在債價上升下，便推低了債息，故債息下跌可以話等於不安情緒升溫，故美國債

息下跌，幾乎每次均利好避險日圓匯價的表現。



＊衰退減息概念不利美元＊



總的來說，美國債息下跌，等於不安情緒升溫，因此一方面利好日圓，二方面若情況嚴重，

例如出現債息倒掛的話，市場亦會擔心美國會出現經濟衰退，因而金融市場亦會衍生聯儲局為了

刺激美國經濟增長，及避免經濟衰退出現，而會調低利率來作出應對。所以，現階段芝商所的利

率期貨顯示，美國１２月會減息的機會率超過９０％。亦因此，美元亦隨之受到壓力而下跌。



原本美元走勢一支獨秀，現在遇上金融市場炒作美國經濟衰退因而要減息的負面概念，這些

新鮮材料蓋過了歐元區面對的意大利債務危機，及英國面對硬脫歐的負面因素。若以上述的三害

取其輕來說，美國面對的所謂可能出現的經濟衰退，應該是三害取其輕的最輕的一個環節。但礙

於炒美國經濟衰退的概念是剛炒，故相信短期會令美元繼續受壓，但礙於其他非美貨幣和商品貨

幣均有不同程度的自身問題，長遠應該比美元更弱。



＊日圓短期可望跑贏大市＊



所以，美元兌一眾非美貨幣（日圓除外）若果跌至某低水平便可以趁低吸納，若以目前外匯

市場的最新形勢來判斷，估計短期日圓仍可以跑贏大市，而美元因減息困擾下仍會短期受壓，故

此沽美元揸日圓的組合相信會是短期內的最佳策略和組合。一些外匯投資者亦深明白歐洲貨幣和

商品貨幣，前景也不容樂觀，所以我亦會建議他們這段期間以揸日圓來沽這些非美貨幣的交叉盤

為短期的策略和組合。以美元兌日圓計，我之前判斷的１０９﹒００及１０８﹒５０已相繼到達

，並維持未來兩個月內再下試１０４﹒５０的目標。因英國硬脫歐風險正升溫，英鎊弱勢兌美元

和日圓仍會維持，建議交叉盤可沽英鎊兌日圓，保守估計目標可到１３０﹒００水平。

《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

