【駐京專電】習近平離京對俄羅斯國事訪問，出席聖彼得堡經濟論壇

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國家主席習近平今早乘專機離開北京，對俄

羅斯進行國事訪問並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇。

陪同習近平出訪的有：中央辦公廳主任丁薛祥，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國

務委員兼外交部長王毅，國家發改委主任何立峰等。

