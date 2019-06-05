【駐滬專電】普華永道：監管動向決定視頻龍頭公司的生存狀態

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》普華永道今日發布報告指，全球對於個人信

息搜集方面的監管都在加強，中國網絡安全等級保護評估將數據安全的重要性提升至新高度；而

「限古令」等內容方面的監管出台不可避免，對新興內容提出了更高的要求，因此國內視頻市場

監管的動向將直接決定頭部公司的結構與生存狀態。

