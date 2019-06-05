【駐滬專電】高力國際：電商「一小時送達」帶動倉儲物業交易

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》高力國際近日發布報告指，內地電商正不斷

加碼前置倉、前置微倉和冷鏈設施的布局，以縮短物流配送時間。

高力國際研究部副董事江鵬在記者會上表示，以京東、阿里巴巴、蘇寧為代表的電商巨頭正

在加快前置倉布局，以期將物流配送時間從三日縮短至一小時。其中，阿里巴巴通過盒馬鮮生、

與屈臣氏合作來布局前置倉；京東通過與沃爾瑪合作設立前置倉庫；蘇寧收購上海迪雅便利店、

開設蘇寧小店布局前置倉。

由此，高力預計，未來倉儲物業的開發與交易量將保持活躍，一二線城市物流倉儲物業租金

將持續上升，而資本值在交投活躍的帶動下增幅將高於租金增速，從而令收益率將不斷下降。

以上海來說，截至去年底，上海主要倉儲物業出租率為９２％，租金按年升８％。高力預計

，一線城市的倉儲租金到２０２０年年增長率應保持在４％至８％。

高力指，未來一線城市及其周邊城市前置倉需求強烈，且供應有限，將導致需求外溢，有較

大發展前景的城市包括華東的溫州、金華，華北的天津、華南的佛山、東莞及華西的成都。

同時，在中產階級人口快速增長的城市，如在成都、重慶、西安、武漢、鄭州等，建議開發

商與零售商合作，為零售商定制倉儲設施。

另外，生鮮消費需求日益增長為冷鏈發展帶來機遇，冷鏈物流設施和前置倉的結合將獲得資

本青睞。

