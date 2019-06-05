【駐滬專電】發改委副主任寧吉喆調研上海對外開放和外商投資工作

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》發改委網站日前公布，發改委副主任寧吉喆

４日帶隊赴上海調研對外開放和外商投資工作。

寧吉喆在調研中談到，中國市場空間廣闊，經濟保持平穩發展具備足夠的支撐條件；中國將

堅定不移地擴大對外開放，歡迎外商來華投資深耕發展；中國致力於不斷優化投資環境，加強外

商投資合法權益保護。

