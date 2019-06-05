《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》為解決集成電路行業「融資難、融資貴」的
問題，上海集成電路行業「科技金融服務站」今日在上海新微科技集團成立，為創業型集成電路
公司提供信貸支持。這也是繼生物醫藥領域之後，上海揭牌的第二塊專業領域的「科技金融服務
站」。
在今日的揭牌儀式上，興業銀行（滬：６０１１６６）、上海銀行（滬：６０１２２９）、
上海農商銀行三家銀行分別與服務站進行了戰略合作簽約，給予集成電路行業１３５億元人民幣
的戰略授信額度，第一批實際簽約授信７戶，金額為１５﹒１４億元人民幣。
05/06/2019 17:19
【駐滬專電】滬成立集成電路金融服務站，首批簽約授信１５億人幣
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》為解決集成電路行業「融資難、融資貴」的
問題，上海集成電路行業「科技金融服務站」今日在上海新微科技集團成立，為創業型集成電路
公司提供信貸支持。這也是繼生物醫藥領域之後，上海揭牌的第二塊專業領域的「科技金融服務
站」。
在今日的揭牌儀式上，興業銀行（滬：６０１１６６）、上海銀行（滬：６０１２２９）、
上海農商銀行三家銀行分別與服務站進行了戰略合作簽約，給予集成電路行業１３５億元人民幣
的戰略授信額度，第一批實際簽約授信７戶，金額為１５﹒１４億元人民幣。
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