【駐滬專電】滬成立集成電路金融服務站，首批簽約授信１５億人幣

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》為解決集成電路行業「融資難、融資貴」的

問題，上海集成電路行業「科技金融服務站」今日在上海新微科技集團成立，為創業型集成電路

公司提供信貸支持。這也是繼生物醫藥領域之後，上海揭牌的第二塊專業領域的「科技金融服務

站」。

在今日的揭牌儀式上，興業銀行（滬：６０１１６６）、上海銀行（滬：６０１２２９）、

上海農商銀行三家銀行分別與服務站進行了戰略合作簽約，給予集成電路行業１３５億元人民幣

的戰略授信額度，第一批實際簽約授信７戶，金額為１５﹒１４億元人民幣。

