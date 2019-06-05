《午市前瞻》假期前市場氣氛保守，料港股再下試２６５００點

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美國聯儲局主席鮑威爾出席演講時，稱會力保經濟擴張，加

上未有重提對息率調整「保持耐性」的論調，被市場解讀對減息持開放態度，帶動三大指數全線

高收。道指飆５１２點或２﹒０６％，報２５３３２點；標指收升５８點或２﹒１％，報

２８０３點；納指收高１９４點或２﹒７％，報７５２７點。

港股今早隨外圍反彈，重返二萬七關口高開３５４點報２７１１６，重上十天線

（約２７１１６），惟升至２７１１９見半日最高位後回軟，升窄不斷收窄，最低見２６８７５

升１１４點，最終半日收報２６９５３點，漲１９２點或０﹒７２％，半日成交

４４９﹒４３億。國企指數午收１０３７８，升０﹒３６％或升３７點。

Ａ股同樣造好，上證收報２８８０點，升１７點或升０﹒６３％，半日成交１００２﹒７８

億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）半日彈１﹒４１％，報３３１﹒８元；匯控

（００００５）漲０﹒９４％，報６４﹒３元；友邦（０１２９９）發力，揚２﹒４２％，報

７３﹒９５元；港交所（００３８８）升１﹒８８％，報２４９﹒２元。



＊科技股隨外圍反彈，舜宇升３﹒５％半日最佳藍籌＊



隔晚美國科技股反彈，帶動本港科技股同漲。其中市場調查機構Ｃａｎａｌｙｓ發表研究報

告指，今年智能手機出貨量會下跌，惟至明年會因５Ｇ發展回升。舜宇科技（０２３８２）為半

日表現最佳藍籌，午收６９﹒２５元升３﹒５１％；瑞聲（０２０１８）今除息１﹒０３元，股

價升２﹒７％報４１﹒１５元；比亞迪電子（００２８５）走高３﹒１４％，報１０﹒５元；通

達集團（００６９８）升１﹒７２％，報０﹒５９元；丘鈦科技（０１４７８）漲２﹒０３％，

報５﹒５２元。

手機股方面，小米（０１８１０）昨日再回購公司Ｂ類股，半日升２﹒２２％，報９﹒２２

元；聯想集團（００９９２）漲３﹒９２％，報５﹒５７元。晶片股同樣反彈，ＡＳＭ太平洋（

００５２２）升２﹒７％，報７６﹒２元；中芯（００９８１）升１﹒４７％，報８﹒９７元；

華虹半導體（０１３４７）升２﹒０９％，報１５﹒６２元。

有券商指估計內地將於一至兩周內發放５Ｇ牌，５Ｇ設備股再漲，其中鐵塔（００７８８）

急漲５﹒２６％，報２元；中興（００７６３）急升５﹒９４％，報２１﹒４元；京信通信

（０２３４２）漲４﹒９１％，報１﹒７１元；中通服（００５５２）微升０﹒４８％，報

６﹒２４元；維太移動（０６１３３）昨日因派特別息消息炒起，今日回吐７﹒２３％，報

０﹒７７元。



＊本地地產股「炒減息」恆地漲近２％，藥業股捱沽＊



「炒減息」的憧憬下，本地地產股幾全線上漲。其中恆地（０００１２）獲花旗上調目標價

至５１﹒３元，半日升１﹒８４％，報４１﹒４５元；太古地產（０１９７２）亦升

１﹒２２％，報３３﹒１元；新地（０００１６）升０﹒７３％，報１２４﹒４元；新世界

（０００１７）揚０﹒３４％，報１１﹒７４元；信置（０００８３）漲０﹒６４％，報

１２﹒５８元；嘉華國際（００１７３）升０﹒６７％，報４﹒５元；長實（０１１１３）升０

﹒７％，報５７﹒３元；九倉置業（０１９９７）升０﹒５６％，報５３﹒９元。

中國汽車流動協會周一（３日）發布報告指，５月份汽車經銷商庫存預警指數為５４％，按

月降７個百分點，按年升０﹒３個百分點，庫存預警指數位於警戒線之上。汽車全線上揚，其中

以長汽（０２３３３）升幅較大，半日揚４﹒９６％，報５﹒９２元；藍籌吉利（００１７５）

亦升１﹒６％，報１２﹒７元；廣汽（０２２３８）急升３﹒２％，報７﹒７３元；華晨中國（

０１１１４）漲２﹒１４％，報８﹒１元；比亞迪（０１２１１）升０﹒９９％，報

４５﹒８元；北汽（０１９５８）升１﹒９４％，報４﹒７４元。

兩隻藍籌醫藥股繼續捱沽，包辦表現最差藍籌股首兩位，受累籌內地推進藥品集中採購，其

中石藥（０１０９３）挫４﹒４７％，報１１﹒５４元，兼為半日表現最差國指股；中生製藥（

０１１７７）插６﹒４３％，報７﹒１３。



＊賭股反彈金沙銀娛均升逾２％，限購鬆綁內房受捧＊



濠賭股昨日收跌，今日見反彈。其中以新濠國際（００２００）升幅最大，半日急升

４﹒４７％，報１５﹒４４元；永利澳門（０１１２８）亦漲４﹒４９％，報１５﹒８２元；

美高梅（０２２８２）升２﹒８４％，報１１﹒６元；銀娛（０００２７）走高２﹒３９％，報

４７﹒１元；金沙中國（０１９２８）彈２﹒３８％，報３４﹒４元；澳博（００８８０）走高

１﹒８９％，報８﹒６３元。

南京城郊限購放鬆，受動內房股上揚。其中以融創中國（０１９１８）升幅較大，半日揚３

﹒４５％，報３４﹒４５元；綠城中國（０３９００）亦升２﹒８８％，報５﹒３６元；佳兆業

（０１６３８）漲２﹒４５％，報３﹒３４元；世房（００８１３）升１﹒４％，報２１﹒７元

；萬科企業（０２２０２）走高１﹒８３％，報２７﹒７５元；中國恆大（０３３３３）升１﹒

２３％，報２０﹒５元；藍籌中以碧桂園（０２００７）升幅較顯，半日升１﹒５３％，報１０

﹒６元。



＊李偉傑：中移動６８元水平小注吸納＊



港股經歷四連跌之後，今早反彈更曾重上二萬七關口，不過財經評論員李偉傑對《經濟通通

訊社》表示，相信今早港股是跟隨美股才出現反彈，本周五（７日）假期前市場氣氛都會較保守

，港股後段跟隨Ａ股回軟亦消化了不少升幅。李續指，雖然財長努欽將在本周末舉行的２０國集

團（Ｇ２０）財長與央行總裁會議，與中國人民銀行行長易綱會晤，但相信只是例行公事，未必

有任何成果。至於港股的短期走勢方面，預料恆指都會以反覆向下為主，不過極短期亦有希望先

企穩２７０００點，然後再下試約２６５００點關口。

至於個股方面，聯儲局主席鮑威爾表示，將採取適當行動應對貿易戰帶來的風險，市場對此

解讀為聯儲局已為減息打開大門，李偉傑認為，即使美國減息，香港亦未必會跟隨，但會刺激本

地地產股表現向好。他較看好恆地，主要因為其持有農地庫存較其他同業大，投資價值較為吸引

。

至於５Ｇ板塊方面，發牌消息繼續有炒作，鐵塔目前已經升至２元關口，宜先在假期前沽出

，再於１﹒８元水平吸納。中移動則依然在低位橫行，該股去年底亦曾下試至現價位置，相信現

時亦有較大的承接，宜於６８﹒２至６８﹒５元水平小注吸納。（ａｌ、ｓｃ）

