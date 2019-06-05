《經濟通通訊社５日專訊》日經╱Ｍａｒｋｉｔ公布，經季節性調整後的香港採購經理指數
（ＰＭＩ）由４月份的４８﹒４下跌至５月份的４６﹒９，創下２０１６年６月以來近３年新低
，亦是連續１４個月低於５０榮枯線，反映經濟活動持續萎縮。
５月份客戶需求進一步減少，來自中國的業務量已連續１３個月下跌。調查顯示，中美貿易
戰持續是銷情下滑的主因。
至於產出預期指數亦降至６月最低，５月份有更多企業（１８％）預計未來１２個月的產出
量會下跌，而４月只有１３％。貿易戰持續和競爭加劇是市場情緒轉差的原因。（ｃｌ）
05/06/2019 08:51
【本港經濟】５月ＰＭＩ跌至３年新低，貿易戰累事
《經濟通通訊社５日專訊》日經╱Ｍａｒｋｉｔ公布，經季節性調整後的香港採購經理指數
（ＰＭＩ）由４月份的４８﹒４下跌至５月份的４６﹒９，創下２０１６年６月以來近３年新低
，亦是連續１４個月低於５０榮枯線，反映經濟活動持續萎縮。
５月份客戶需求進一步減少，來自中國的業務量已連續１３個月下跌。調查顯示，中美貿易
戰持續是銷情下滑的主因。
至於產出預期指數亦降至６月最低，５月份有更多企業（１８％）預計未來１２個月的產出
量會下跌，而４月只有１３％。貿易戰持續和競爭加劇是市場情緒轉差的原因。（ｃｌ）
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