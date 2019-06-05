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即市新聞

05/06/2019 17:43

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０﹒６億，買工行建行中生沽中行新華

　　《經濟通通訊社５日專訊》聯儲局主席鮑威爾的言論觸發市場減息憧憬，港股周三隨外圍反
彈，高開３５４點，惟升至２７１１９高位即告回軟，升幅不斷收窄，最低曾見２６８０３，僅
漲４２點，全日收報２６８９５，升１３３點或０﹒５％，二萬七關及十天線（約２７１１０點
）得而復失。
　　按額度計算，北水全日淨流入１０﹒６４億人民幣，比周二的９﹒７３億人民幣，增加
９１００萬或９﹒３５％。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８），建設銀行（
００９３９）和中國生物製藥（０１１７７）；淨賣出最多的依次是中國銀行（０３９８８）及
新華保險（０１３３６）。主板成交７９４﹒９４億元，較昨日微增１﹒５１％，其中港股通成
交８２﹒１７億元，佔總成交１０﹒３４％。

＊北水再追內銀＊

　　減息及降準預期重臨，內銀股周三個別發展，雖然工行股價微跌，但仍獲約４﹒７４億北水
淨買入，本周持續高居最受北水歡迎港股榜首，三日淨流入累計已達１１﹒４６億元。建行亦獲
１﹒７億北水買入，惟３﹒６９億北水狂沽中行，股價跌０﹒３１％。
　　另外，財政部稽查藥企會計信息真實性，以及內地醫改倡擴大藥品集中採購，令醫藥股受壓
，中國生物製藥周三股價暴跌８﹒４％，但仍獲９２８５萬北水淨買入。新華保險繼續被北水離
棄，周三淨沽盤９２１８萬，本周連續三日淨賣出額達２﹒８３億元。（ｂｎ）

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