《美元走勢－羅明立》小心美元進一步下挫

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒２７ １０７﹒９４ １０８﹒１５

歐元╱美元 １﹒１２７３ １﹒１２４９ １﹒１２５３

英鎊╱美元 １﹒２７２３ １﹒２６９４ １﹒２３９８

美元╱瑞郎 ０﹒９９２６ ０﹒９８９６ ０﹒９９２０

美元╱港元 ７﹒８４２５ ７﹒８３８８ ７﹒８４０８



《美元走勢》美國４月工廠訂單按月下跌０﹒８％，跌幅雖略低於市場預期的下跌０﹒９％

，但遠不及前月的增長１﹒９％，而４月份耐用品訂單終值按月跌２﹒１％，扣除運輸項目的耐

用品訂單終值按月持平，而扣除飛機非國防資本的核心耐用品訂單終值按月跌１％，反映製造業

活動持續疲弱，或進一步削弱經濟表現。

美聯儲主席鮑威爾於芝加哥出席有關貨幣政策策略會議時表示，局方正密切關注貿易糾紛對

當地經濟前景的影響，將一如既往採取適當行動，維持當地經濟增長，保持就業市場強勁，以及

接近２％的通脹目標。而隨著經濟增長、失業率低、通脹低而穩定，是時候重新考慮長期戰略，

美聯儲將嚴肅對待通脹預期下行的風險。鮑威爾並無提及目前利率水平合適，亦無重申貨幣政策

要保持耐心，令市場解讀為局方立場有所調整，美股受刺激而上升。減息預期削弱了美元的走勢

，美匯指數昨日跌至９７水平邊緣。ＲＳＩ失守４０水平，反映走勢轉弱，小心美元會進一步下

挫。

澳洲央行於議息會後，如期宣布減息０﹒２５％至１﹒２５％，是近三年來首次，利率亦創

有史以來最低。央行聲明指，調整利率主要是支撐經濟可持續發展，進一步利用閒置產能，至於

未來會否再度減息將視乎就業市場情況而定。而由於市場早已預期澳央行是次減息行動，故對澳

元匯價的影響暫不過大。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２４０ １﹒１３５０ １﹒１１９０

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒２７５０ １﹒２６００ １﹒２８００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

