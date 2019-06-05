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即市新聞

05/06/2019 14:40

《美元走勢－羅明立》小心美元進一步下挫

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒２７　　　１０７﹒９４　　　１０８﹒１５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２７３　　　１﹒１２４９　　　１﹒１２５３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７２３　　　１﹒２６９４　　　１﹒２３９８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９２６　　　０﹒９８９６　　　０﹒９９２０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４２５　　　７﹒８３８８　　　７﹒８４０８

　　《美元走勢》美國４月工廠訂單按月下跌０﹒８％，跌幅雖略低於市場預期的下跌０﹒９％
，但遠不及前月的增長１﹒９％，而４月份耐用品訂單終值按月跌２﹒１％，扣除運輸項目的耐
用品訂單終值按月持平，而扣除飛機非國防資本的核心耐用品訂單終值按月跌１％，反映製造業
活動持續疲弱，或進一步削弱經濟表現。
　　美聯儲主席鮑威爾於芝加哥出席有關貨幣政策策略會議時表示，局方正密切關注貿易糾紛對
當地經濟前景的影響，將一如既往採取適當行動，維持當地經濟增長，保持就業市場強勁，以及
接近２％的通脹目標。而隨著經濟增長、失業率低、通脹低而穩定，是時候重新考慮長期戰略，
美聯儲將嚴肅對待通脹預期下行的風險。鮑威爾並無提及目前利率水平合適，亦無重申貨幣政策
要保持耐心，令市場解讀為局方立場有所調整，美股受刺激而上升。減息預期削弱了美元的走勢
，美匯指數昨日跌至９７水平邊緣。ＲＳＩ失守４０水平，反映走勢轉弱，小心美元會進一步下
挫。
　　澳洲央行於議息會後，如期宣布減息０﹒２５％至１﹒２５％，是近三年來首次，利率亦創
有史以來最低。央行聲明指，調整利率主要是支撐經濟可持續發展，進一步利用閒置產能，至於
未來會否再度減息將視乎就業市場情況而定。而由於市場早已預期澳央行是次減息行動，故對澳
元匯價的影響暫不過大。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２４０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１１９０
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒２７５０　　　１﹒２６００　　　１﹒２８００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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