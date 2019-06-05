華為董事長梁華對美國傳媒表示，美國正採取措施加大對華為的施壓，公司必須做好準備，
正與谷歌（Ｇｏｏｇｌｅ）尋求解決方案。他強調華為不是國家情報機構或間諜，並重申尊重知
識產權。《香港經濟日報》
05/06/2019 08:07
【華為風波】梁華：華為非國家情報機構，正與谷歌尋求解決方案
華為董事長梁華對美國傳媒表示，美國正採取措施加大對華為的施壓，公司必須做好準備，
正與谷歌（Ｇｏｏｇｌｅ）尋求解決方案。他強調華為不是國家情報機構或間諜，並重申尊重知
識產權。《香港經濟日報》
|國際動態05/06/2019
特：華為問題 無礙美英情報交流
|生財有道04/06/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：鐵塔守穩百天線宜開長倉
|FOCUS04/06/2019
【FOCUS】「超級周」來臨 首腦、央行看點多
|國際動態04/06/2019
特朗普施壓奏效 英兩候選人擬棄華為
|生財有道03/06/2019
領展業績符預期 集團不排除加租並會再回購
|樓市「胡」言03/06/2019
業主報稅大全 - 「物業稅」租金的定義？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰