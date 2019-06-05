主打日式放題的大喜屋飲食集團亦已於昨日（４日）遞交上市申請，同人融資為獨家保薦人
。資料顯示，大喜屋２０１９財政年度錄得８﹒４億元收入，按年增長１７﹒６％，而已扣除稅
項的年內溢利及全面收益總額為９２２０﹒８萬元，較上個財政年度大增１﹒５倍。
《香港經濟日報》
05/06/2019 08:19
【新股上市】大喜屋已遞交上市申請
主打日式放題的大喜屋飲食集團亦已於昨日（４日）遞交上市申請，同人融資為獨家保薦人
。資料顯示，大喜屋２０１９財政年度錄得８﹒４億元收入，按年增長１７﹒６％，而已扣除稅
項的年內溢利及全面收益總額為９２２０﹒８萬元，較上個財政年度大增１﹒５倍。
《香港經濟日報》
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