【新股上市】大喜屋已遞交上市申請

主打日式放題的大喜屋飲食集團亦已於昨日（４日）遞交上市申請，同人融資為獨家保薦人

。資料顯示，大喜屋２０１９財政年度錄得８﹒４億元收入，按年增長１７﹒６％，而已扣除稅

項的年內溢利及全面收益總額為９２２０﹒８萬元，較上個財政年度大增１﹒５倍。

《香港經濟日報》

