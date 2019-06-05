【華為風波】特朗普：華為問題無阻英美情報交流

美國總統特朗普周二展開第二日訪英行程，與英國首相文翠珊舉行領袖會談。他表示，華為

問題不會妨礙美英情報交流，兩國已有相關協議。

特朗普表示，英國應該貫徹履行脫歐，並讚揚文翠珊在脫歐談判的表現。據報特朗普嘗試接

觸下任首相熱門的約翰遜，但遭對方拒絕。

特朗普和文翠珊周二下午在唐寧街舉行會談，並於會後召開記者會。有記者問及，美國會否

因華為問題，而拒絕跟英國分享情報。特朗普稱不會有問題，美英已達成有相關協議。

《香港經濟日報》

