六四３０周年，支聯會指逾１８萬人參加悼念晚會；警方表示，高峰時有３﹒７萬人出席。
點點燭光，昨晚（４日）點滿維園６個硬地足球場及草地。晚會８時開始，但有大批參加的
市民，在天后巴士總站打蛇餅，等待進入維園。昨晚出席人數是近幾年的新高。
《香港經濟日報》（ｚｚ）
05/06/2019 08:36
【香港政情】支聯會：１８萬人參加六四集會，警方：高峰３﹒７萬
六四３０周年，支聯會指逾１８萬人參加悼念晚會；警方表示，高峰時有３﹒７萬人出席。
點點燭光，昨晚（４日）點滿維園６個硬地足球場及草地。晚會８時開始，但有大批參加的
市民，在天后巴士總站打蛇餅，等待進入維園。昨晚出席人數是近幾年的新高。
《香港經濟日報》（ｚｚ）
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