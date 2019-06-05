【香港政情】支聯會：１８萬人參加六四集會，警方：高峰３﹒７萬

六四３０周年，支聯會指逾１８萬人參加悼念晚會；警方表示，高峰時有３﹒７萬人出席。

點點燭光，昨晚（４日）點滿維園６個硬地足球場及草地。晚會８時開始，但有大批參加的

市民，在天后巴士總站打蛇餅，等待進入維園。昨晚出席人數是近幾年的新高。

《香港經濟日報》（ｚｚ）

