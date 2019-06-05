５９折新居屋６大屋苑申請展開短短６日，申請者已破１０萬大關，暫時超額認購逾２０倍
，當中８成人經網上交表。
白居二方面，網上收表４﹒２萬份，連同樂富的實體表格，即已接獲共６﹒３萬份申請。《
香港經濟日報》
05/06/2019 08:37
【本港樓市】居屋收表６日破１０萬大關，８成網上申請
５９折新居屋６大屋苑申請展開短短６日，申請者已破１０萬大關，暫時超額認購逾２０倍
，當中８成人經網上交表。
白居二方面，網上收表４﹒２萬份，連同樂富的實體表格，即已接獲共６﹒３萬份申請。《
香港經濟日報》
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