《經濟通通訊社５日專訊》翰森製藥（０３６９２）昨日（４日）截止孖展認購，據
《信報》報道，綜合多間券商資料，合共獲借出１３﹒１２億元，相當於公開發售集資額５﹒５
億元超額認購逾１倍。（ｈｌ）
05/06/2019 08:51
【新股上市】翰森製藥錄１３億孖展，相當於超購逾１倍
《經濟通通訊社５日專訊》翰森製藥（０３６９２）昨日（４日）截止孖展認購，據
《信報》報道，綜合多間券商資料，合共獲借出１３﹒１２億元，相當於公開發售集資額５﹒５
億元超額認購逾１倍。（ｈｌ）
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