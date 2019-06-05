【移交逃犯】郭基泓：修訂逃犯條例對業務沒影響，續投資中港業務

《經濟通通訊社５日專訊》新地（０００１６）執行董事郭基泓出席集團活動後表示，做生

意最重要是守法，認為修訂逃犯條例對集團業務沒有影響，並會繼續大量投資香港及內地業務，

亦會支持香港及國家的發展。（ｊｏ）

