【減息憧憬】美國減息次數未必如預期般多，交銀料最快９月減息

《經濟通通訊社記者陳佩珊５日報道》聯儲局主席鮑威爾昨日出席會議時表示，不知道貿易

問題將何時得到解決，會在有需要時採取合適措施維持經濟擴展，被市場解讀為「對減息持開放

態度」，刺激美股收市升逾２％，恆指早段亦一度衝破２７０００點。現時利率期貨顯示，由目

前至明年中，美國將減息多達４次，下月減息機會超過６成。不過，市場情況及預期驟變，投資

者不宜過份樂觀。



＊儲局其他官員取態仍中性＊



華僑永亨銀行經濟師李若凡回應本通訊社查詢時表示，鮑威爾未有明確指明會減息，而除了

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德釋放明確的鴿派訊號後，其他官員一直的言論均是「對利率保持耐

性」，因此相信聯儲局整體仍會視乎經濟數據表現，才決定下一步行動。

她認為，由於一些投機舉動，市場對於未來聯儲局政策取向的預期或會有所誇大，雖然利率

期貨並非完全沒有啟示作用，但減息次數未必有市場現時預期般多。美國周五將公布非農就業數

據，月中亦會舉行議息會議，相信市場將十分關注聯儲局對於未來利率的預期。



＊息率走勢仍視乎數據＊



現時華僑永亨預計，聯儲局今年「不加不減」，明年則有機會減息一次，但不排除會因應最

新數據表現而調整預測。

美國５月製造業ＰＭＩ創近１０年新低，顯示當地經濟確有轉弱跡象，李若凡表示，特朗普

稅改政策效用消退，貿易戰對經濟的衝擊亦逐步顯現，但相對於歐洲、中國、日本而言，美國經

濟未算太差。雖然近期美匯指數轉弱，但由於其他地區的經濟增長亦有所放緩，其餘央行取態或

更鴿派，因此相信美元不會大幅轉弱。



＊交銀料最快９月減息＊



另外，交銀香港環球金融市場部首席經濟及策略師羅家聰亦認同，現時市場對美國減息次數

的預期太進取，「市場對鮑威爾既言論解讀未必好錯，但去到明年一月一下子減３次，唔似有咁

狼。」他認為，即使美國經濟出現衰退，幅度亦只屬輕微，加上現時聯儲局主席本身偏向鷹派，

不會想完全轉鴿。

他預期，美國最快於９月減息，但不會將利率減至零並推行「ＱＥ４」，相信最多只會減息

約３次。

