何猷龍：長遠冀增持澳洲皇冠股份，入股皇冠有利爭取日本賭牌

《經濟通通訊社５日專訊》新濠國際（００２００）旗下新濠博亞娛樂買入澳洲皇冠度假集

團１９﹒９９％股權，新濠博亞娛樂行政總裁何猷龍表示，與皇冠的合作關係長達１２年，對能

夠入股皇冠感到高興，預計待當地批准需時約１２個月。

他表示，新濠入股１９﹒９９％不會觸發澳洲外資投資審查的相關條例，而公司長遠是希望

可以增持皇冠度假的股份至２０％或以上，但持股比例則視乎對方意願及需監管機構的批准。他

認為，博彩度假村不涉國家安全，不擔心面對如長和系收購澳洲天然氣管道公司時的阻力。

財務方面，他表示，新濠財務狀況較其他博彩公司「保守」，相信入股皇冠後，公司負債狀

況仍然「好舒服（ｃｏｍｆｏｒｔａｂｌｅ）」。

被問及入股後皇冠會否加入董事局，他回應稱，這需要獲相關監管機構批准及與皇冠的管理

層討論，至於會親自加入董事局則是「具彈性（ｆｌｅｘｉｂｌｅ）」。

他表示，入股皇冠後，新濠在全球的博彩度假村將會由５個增至１０個，當中包括澳洲、英

國等「一線監管地區」，相信可展示新濠在全球的管理經驗，有利公司爭取日本賭牌。

他又表示，澳洲和日本監管同樣嚴格，相信是次入股可展示新濠在全球的管理經驗。他指，

日本方面有機會在大阪、橫濱及北海道開賭，而新濠首選大城市，投資額至少１００億美元，小

城市則大約４０億美元。

他透露，新濠早前已向大阪遞交初步概念文件，據他了解暫時有７間營運商遞交，而下一步

將是遞交建議書。他相信，最大競爭或是美資企業，因為美日兩國關係較好，而中日關係則一般

，但他希望可以有公平競爭。

提到澳門博彩業，他預期下半年賭收或會復甦，全年單位數增長。

對於本港修訂《逃犯條例》，他表示支持，認為「香港與美國之間有引渡協議，沒理由香港

同祖國之間沒有」。（ｋｉ）

