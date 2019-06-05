《經濟通通訊社５日專訊》市場消息透露，亞太區最大物流地產平台ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ
將按每股１６﹒２－１７﹒４元在港發售５﹒６０７億股，集資最多９７﹒６億元（約１２﹒４
億美元），其中４２％股份由現有股東包括私募基金華平投資（Ｗａｒｂｕｒｇ
Ｐｉｎｃｕｓ）和高盛出售。
據報，該公司股份擬下周三（１２日）定價，６月２０日正式掛牌，聯席保薦人為中信里昂
及德銀。
ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ將於今日下午舉行上市記者招待會，屆時會公布招股詳情。（ｃｌ）
05/06/2019 09:45
【新股上市】傳ＥＳＲ及其股東將通過香港ＩＰＯ籌最多９７﹒６億
《經濟通通訊社５日專訊》市場消息透露，亞太區最大物流地產平台ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ
將按每股１６﹒２－１７﹒４元在港發售５﹒６０７億股，集資最多９７﹒６億元（約１２﹒４
億美元），其中４２％股份由現有股東包括私募基金華平投資（Ｗａｒｂｕｒｇ
Ｐｉｎｃｕｓ）和高盛出售。
據報，該公司股份擬下周三（１２日）定價，６月２０日正式掛牌，聯席保薦人為中信里昂
及德銀。
ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ將於今日下午舉行上市記者招待會，屆時會公布招股詳情。（ｃｌ）
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