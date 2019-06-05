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即市新聞

05/06/2019 15:34

【港航內鬥】陳帆：牌照局高度關注港航財政狀況，正跟進財務報表

　　《經濟通通訊社５日專訊》對於議員關注香港航空近期有管理層人員請辭，而擔任其核數師
的會計師事務所亦已辭任，運房局局長陳帆書面答覆議員提問時表示，港航已向牌照局作出書面
保證，其管理團隊的變動不會影響日常運作，而牌照局亦正跟進港航在《規例》下須提交經核數
師審計的年度財務報表及相關事宜。
　　他重申，牌照局已要求港航提交具體計劃，在短期內改善其財政狀況，並根據有關事宜的進
展，繼續要求香港航空提供解釋及補充資料，以供牌照局審視。牌照局在有需要時會根據《規例
》採取適當行動，並適當地根據《規例》的要求公布相關決定的詳情。
　　不過，基於《規例》第２８（２）條下的保密要求，牌照局未能對外提供有關港航向牌照局
提交的財務資料。根據港航本身對外公布的資料，港航正調整其業務策略，並對其機隊及營運作
出一系列的改動，包括在個別時段減少其往來北美的長途航線服務、延遲引入Ａ３５０及
Ａ３３０客機的計劃、為其機師提供轉職到其他航空公司的機會，以及推出自願離職計劃等，以
應對市場和經營環境的轉變。
　　他續稱，當牌照局在根據第１５Ｄ條評估有關牌照持有人的財政狀況後，不再信納該牌照持
有人能夠在始於評估日期的１２個月期間內的任何時間履行其實際和潛在義務；或有人針對該牌
照持有人提起破產或類似法律程序；或該牌照持有人自發清盤，牌照局可考慮暫時撤銷或撤銷其
牌照、對其牌照附加任何新的條件，或更改牌照的任何現有條件。
　　他補充，牌照局會考慮個別的實際情況，並根據《規例》就其發出的牌照作出適當的決定。
（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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