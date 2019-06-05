【企業盈喜】泛海酒店（２９２）料全年盈利錄得大幅增長

《經濟通通訊社５日專訊》泛海酒店（００２９２）預期，截至今年３月底止年度，盈利相

對去年同期將錄得大幅增長，主要由於酒店業務溢利增加（主要因每日平均房價上升），及由於

擴大債務證券組合導致利息收入上升，致使財務投資業務溢利大幅增加。該差額部分被市場利率

及銀行貸款增加所引致的財務費用增加所抵銷。（ｊｏ）

