  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/06/2019 17:01

【企業盈喜】泛海酒店（２９２）料全年盈利錄得大幅增長

　　《經濟通通訊社５日專訊》泛海酒店（００２９２）預期，截至今年３月底止年度，盈利相
對去年同期將錄得大幅增長，主要由於酒店業務溢利增加（主要因每日平均房價上升），及由於
擴大債務證券組合導致利息收入上升，致使財務投資業務溢利大幅增加。該差額部分被市場利率
及銀行貸款增加所引致的財務費用增加所抵銷。（ｊｏ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道05/06/2019
【減息憧憬】美國減息次數未必如預期般多 交銀料最快9月減息
樓市「胡」言05/06/2019
新居屋2019全分析！申請攻略大拆解！
FOCUS05/06/2019
【FOCUS】減息甜頭在望 考驗「逃頂」功夫
生財有道05/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：港股續弱惟地產股可吼
國際動態05/06/2019
特：華為問題 無礙美英情報交流
生財有道04/06/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：鐵塔守穩百天線宜開長倉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金