《經濟通通訊社５日專訊》德萊建業（０１５４６）預期，截至２０１９年３月底止年度，
盈利按年將錄得大幅減少超過３０％，主要由於確認貿易應收款項及合約資產之減值虧損所致。
（ｊｏ）
05/06/2019 17:20
【企業盈警】德萊建業（１５４６）料全年盈利大幅減少逾３０％
《經濟通通訊社５日專訊》德萊建業（０１５４６）預期，截至２０１９年３月底止年度，
盈利按年將錄得大幅減少超過３０％，主要由於確認貿易應收款項及合約資產之減值虧損所致。
（ｊｏ）
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