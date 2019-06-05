新創建旗下飛機租賃平台發ＡＢＳ出售１８架飛機，籌資逾５０億元

《經濟通通訊社５日專訊》新創建（００６５９）宣布，其與周大福企業共同擁有的飛機租

賃平台Ｇｏｓｈａｗｋ Ａｖｉａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ，首次透過發行資產抵押證券組合

，售出合共１８架飛機，在市場籌集６﹒４３６億美元（約５０﹒２億港元），出售所得資金將

撥作一般營運資金。

發行後，Ｇｏｓｈａｗｋ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（Ｉｒｅｌａｎｄ）Ｌｉｍｉｔｅｄ繼續

管理該１８架飛機，擔任服務及資產管理經理。

根據安排，Ｇｏｓｈａｗｋ向Ｐｉｏｎｅｅｒ新成立的資產抵押證券組合實體，售出合共

１８架飛機，當中包括１６架窄體機，一架寬體機及一架區域航線客機。截至今年３月底，該

１８架飛機的平均機齡為５﹒３年，正出租予１８間不同的航空公司。

Ｐｉｏｎｅｅｒ資產抵押證券組合包含定息票據及股權證書，大部分為定息票據。定息票據

分為三個系列，孳息率介乎４％至７％，年期同屬７年。至於股權證書部分，Ｂｅａｃｈ

Ｐｏｉｎｔ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ＬＰ持有當中３０％，成為基礎投資者

。Ｇｏｓｈａｗｋ也持有１０％股權證書。

新創建執行董事兼Ｇｏｓｈａｗｋ主席鄭志明表示，投資者對是次資產抵押證券組合發行的

反應熱烈，反映市場對Ｇｏｓｈａｗｋ的優質資產富有興趣，並對Ｇｏｓｈａｗｋ繼續擔任該

１８架飛機的服務及資產管理經理充滿信心。（ｂｉ）

