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即市新聞

05/06/2019 17:25

新創建旗下飛機租賃平台發ＡＢＳ出售１８架飛機，籌資逾５０億元

　　《經濟通通訊社５日專訊》新創建（００６５９）宣布，其與周大福企業共同擁有的飛機租
賃平台Ｇｏｓｈａｗｋ　Ａｖｉａｔｉｏｎ　Ｌｉｍｉｔｅｄ，首次透過發行資產抵押證券組合
，售出合共１８架飛機，在市場籌集６﹒４３６億美元（約５０﹒２億港元），出售所得資金將
撥作一般營運資金。
　　發行後，Ｇｏｓｈａｗｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（Ｉｒｅｌａｎｄ）Ｌｉｍｉｔｅｄ繼續
管理該１８架飛機，擔任服務及資產管理經理。
　　根據安排，Ｇｏｓｈａｗｋ向Ｐｉｏｎｅｅｒ新成立的資產抵押證券組合實體，售出合共
１８架飛機，當中包括１６架窄體機，一架寬體機及一架區域航線客機。截至今年３月底，該
１８架飛機的平均機齡為５﹒３年，正出租予１８間不同的航空公司。
　　Ｐｉｏｎｅｅｒ資產抵押證券組合包含定息票據及股權證書，大部分為定息票據。定息票據
分為三個系列，孳息率介乎４％至７％，年期同屬７年。至於股權證書部分，Ｂｅａｃｈ
Ｐｏｉｎｔ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ＬＰ持有當中３０％，成為基礎投資者
。Ｇｏｓｈａｗｋ也持有１０％股權證書。
　　新創建執行董事兼Ｇｏｓｈａｗｋ主席鄭志明表示，投資者對是次資產抵押證券組合發行的
反應熱烈，反映市場對Ｇｏｓｈａｗｋ的優質資產富有興趣，並對Ｇｏｓｈａｗｋ繼續擔任該
１８架飛機的服務及資產管理經理充滿信心。（ｂｉ）

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