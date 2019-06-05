【大灣區】戴德梁行：料大灣區帶動廣州及深圳房產投資創新高

《經濟通通訊社５日專訊》戴德梁行發布《機遇與潛力：大灣區房地產投資趨勢》報告指出

，廣州及深圳的房地產投資浪潮正受大灣區規劃進一步推高，預期料帶動廣州及深圳房地產投資

創新高，並指投資者及發展商對大灣區內的投資意欲在過去兩年間穩步增加。

報告表示，自２０１７年初，受惠於大灣區的增長潛力，投資於區內的意欲增長強勁，投資

者焦點主要集中在廣州及深圳，因其經濟體成熟，又鄰近香港，且擁有高質素的商業資產。在

２０１８年，兩個城市的投資交易金額共計５４６億元（人民幣．下同），僅次於２０１７年的

最高紀錄５７５億元，與規劃公布前的２０１６年比較，約為當年交易金額１７５億元的三倍以

上。

報告指，隨著大灣區投資市場愈趨熾熱，也吸引到愈來愈多海外投資者的注意。計及海外投

資者在廣州及深圳每宗超過１億元的物業投資，其總額從２０１４年的２２億元，增加超過一倍

至２０１８年的５２億元。

報告又指，２０１８年海外投資者強勁的投資需求延續至今年第一季，兩個城市的外資交易

總額共計７５億元，略多於２０１２年歷史高峰的一半。在各類資產中，寫字樓及零售物業一如

所料成為最受海外投資者青睞的兩類資產，過去１０年分佔外資交易總數的４０％及２５％。

戴德梁行大中華區資本市場總裁及中國資本市場主管葉國平表示，預期會有更多海外房地產

私募基金進軍廣州及深圳的投資市場，因為兩地的經濟基礎因素強勁，且鄰近香港。外資及內資

爭奪投資機遇，尤其是商用資產，很可能導致競爭加劇。（ｂｎ）

