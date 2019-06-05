  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/06/2019 15:25

【減息憧憬】沈慶洪：毋須對減息消息過份緊張，貿戰陰霾仍礙大市

　　《經濟通通訊社記者金雪凝５日報道》聯儲局主席鮑威爾暗示對必要時降息持開放態度，將
密切關注不斷加劇的貿易爭端，並表示會採取適當措施來維持經濟增長。
　　騰祺基金投資管理董事沈慶洪對本通訊社表示，聯儲局暗示減息的消息對本港股市影響不大
。他指若聯儲局減息，息口下降令市場資金增加，將利好經濟，不過同時正因為經濟轉弱，儲局
才會減息。現時仍然存在中美貿易戰等不明朗因素，加上美國續向其他國家「開刀」，即使美國
減息，一旦客觀環境仍沒有變化，對市場仍然負面。
　　沈慶洪又指，過去在美國加息周期，本港多次均沒有跟加隨，仍然處於低息環境，相信對地
產股並無太大幫助及影響，反而近日香港、美國以至其他國家的經濟數據都未如理想，認為經濟
層面的影響更為值得留意，若果經濟疲弱，即使息口下降，亦無助市民置業。因此現階段毋須對
減息的消息過份緊張。

＊中原：下半年美國最少減息一次，今年樓價將持平＊
　
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息的消息對本港物業市場屬利好消息，
上月樓市受貿易戰惡化影響有所回落，若果減息，會減輕市民的供款壓力，並傾向買樓收租。他
指目前在貿易戰等不明朗因素刺激下，減息的傾向及趨勢明顯，預計今年下半年美國聯儲局會最
少減息一次，減息幅度為０﹒２５厘，而美國總統特朗普一直反對加息，相信減息周期在特朗普
的任期內都仍會持續。
　　陳永傑又指，雖然減息對樓市有利，但目前市場仍有較多負面消息，包括中美貿易戰、經濟
環境轉弱等，估計今年本港樓價將會持平，減息能否抵銷眾多負面因素，仍需要視乎當局減息的
幅度。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
樓市「胡」言05/06/2019
新居屋2019全分析！申請攻略大拆解！
FOCUS05/06/2019
【FOCUS】減息甜頭在望 考驗「逃頂」功夫
生財有道05/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：港股續弱惟地產股可吼
國際動態05/06/2019
特：華為問題 無礙美英情報交流
生財有道04/06/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：鐵塔守穩百天線宜開長倉
FOCUS04/06/2019
【FOCUS】「超級周」來臨 首腦、央行看點多
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金