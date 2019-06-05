【減息憧憬】沈慶洪：毋須對減息消息過份緊張，貿戰陰霾仍礙大市

《經濟通通訊社記者金雪凝５日報道》聯儲局主席鮑威爾暗示對必要時降息持開放態度，將

密切關注不斷加劇的貿易爭端，並表示會採取適當措施來維持經濟增長。

騰祺基金投資管理董事沈慶洪對本通訊社表示，聯儲局暗示減息的消息對本港股市影響不大

。他指若聯儲局減息，息口下降令市場資金增加，將利好經濟，不過同時正因為經濟轉弱，儲局

才會減息。現時仍然存在中美貿易戰等不明朗因素，加上美國續向其他國家「開刀」，即使美國

減息，一旦客觀環境仍沒有變化，對市場仍然負面。

沈慶洪又指，過去在美國加息周期，本港多次均沒有跟加隨，仍然處於低息環境，相信對地

產股並無太大幫助及影響，反而近日香港、美國以至其他國家的經濟數據都未如理想，認為經濟

層面的影響更為值得留意，若果經濟疲弱，即使息口下降，亦無助市民置業。因此現階段毋須對

減息的消息過份緊張。



＊中原：下半年美國最少減息一次，今年樓價將持平＊



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息的消息對本港物業市場屬利好消息，

上月樓市受貿易戰惡化影響有所回落，若果減息，會減輕市民的供款壓力，並傾向買樓收租。他

指目前在貿易戰等不明朗因素刺激下，減息的傾向及趨勢明顯，預計今年下半年美國聯儲局會最

少減息一次，減息幅度為０﹒２５厘，而美國總統特朗普一直反對加息，相信減息周期在特朗普

的任期內都仍會持續。

陳永傑又指，雖然減息對樓市有利，但目前市場仍有較多負面消息，包括中美貿易戰、經濟

環境轉弱等，估計今年本港樓價將會持平，減息能否抵銷眾多負面因素，仍需要視乎當局減息的

幅度。

