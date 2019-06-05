《小傳日記》Ａ場腳軟拖後腿，魚缸升幅漸縮水！

《小傳日記》花旗國同神州持續就貿易問題唇槍舌劍，搞到中港魚缸一片狼藉，香江呢邊仲

要連跌五日加埋唔見咗６２９點，仲要創埋近四個月半新低。不過。「孖屐」噚日終於都有好消

息沖喜吓，聯儲局主席鮑威爾出嚟放鴿，話因為貿易戰一直沒完沒了，好有可能會令花旗國經濟

增長插水，會喺適當嘅時候做返Ｄ嘢刺激經濟，花旗國魚缸噚晚即刻起勢咁反彈。

香江呢邊今朝就高開３５４點兼重上二萬七，但升幅就只係最多擴至３５７點，全日高見

２７１１９點後就碌返落嚟。雖然本地磚頭都有得炒吓減息憧憬，而重磅藍戰士都有返Ｄ勢，但

中資金融佬跟隨Ａ場腳軟，加上醫藥佬食咗瀉藥，魚缸最多至係反彈２１８點，最終全日埋單只

係進帳１３３點或半巴仙，報２６８９５點。主板成交７９５億銀，較噚日多咗逾１巴仙。

國貨埋單報１０３４５點，升３點。

Ａ場今日冇乜料到，上證收報２８６１點，跌唔夠１點；深證收報８７４６點，跌２點。兩

市成交４０７８億人仔。

重磅藍戰士方面，生發發（００３８８）同ＡＩＡ（０１２９９）各彈起兩巴仙，報

２４８﹒８銀同７３﹒７５銀。大象（００００５）同ＱＱ（００７００）就分別升咗１巴仙，

報６４﹒２５銀同３３１蚊。中移動（００９４１）就唔見咗唔夠半巴仙，報７０﹒２５銀。

建行（００９３９）微彈１格，報６﹒１５銀。工行（０１３９８）同平保（０２３１８）各跌

一格同兩格，報５﹒５７銀同８５﹒１０銀。



＊逆市瀉一成中生好悲情，出口股反彈創科最強硬＊



醫藥佬近排相當黑仔，繼噚日Ａ場同業康美藥業（滬：６００５１８）因為虛報３００億人

仔貨幣資金而累其他街坊要被財政部睇吓盤數有冇問題，呢單利淡消息未消化完，今日又話深化

醫藥衛生體制改革重點工作任務，推進藥品集中採購，搞到醫藥佬好似食咗瀉藥咁，中生製藥（

０１１７７）一度唔見咗最多逾一成一，埋單急插逾８巴仙，報６﹒９８銀；石藥

（０１０９３）蒸發咗約半成，報１１﹒５銀，兩者順序為表現最差嘅藍戰士，而石藥同時係表

現最差嘅國貨佬！復藥（０２１９６）就係被財政部查數嘅其中一個街坊，噚日跌咗近３巴仙後

，今日跣低４巴仙，報２１﹒４銀。綠葉製藥（０２１８６）碌低約３巴仙，報５﹒４８銀。

美中貿易談判雖然冇進展，但工業股今日都有唔少資金追捧，創科（００６６９）彈起近４

巴仙，報５１﹒７５銀，係全場最勁嘅藍戰士！汽車零件佬敏實（００４２５）過去三日蒸發咗

超過一成二兼創三年新低後，今日反彈逾兩巴仙，報２０﹒８銀。街坊耐世特（０１３１６）都

一樣升咗兩巴仙，報９﹒４４銀。梳化大王敏華（０１９９９）跳起近３巴仙，報３﹒１７銀。



＊人仔魚缸穩賭佬有錢搵，庫存數微跌車佬先報捷＊



噚日一眾馬交賭佬聽到海南會開賭嘅消息之後全部跪低，不過事隔一日之後，「炒減息」又

救到佢地喎，加上前金管局總裁任總今日接受訪問嘅時侯都話，神州會避免人仔「破７」，暫時

人仔走勢又叫回穩。今日一眾馬交賭佬當然有反彈啦！其中以永利馬交（０１１２８）升幅最大

，全日炒高逾４巴仙，報１５﹒７８銀；新濠（００２００）跟住升近３巴仙，報１５﹒１６銀

；連日捱沽嘅金沙（０１９２８）今日都有逾３巴仙進帳，報３４﹒７銀；一哥銀娛

（０００２７）就升２巴仙，報４６﹒９５銀；澳博（００８８０）同美高梅（０２２８２）亦

齊齊彈３巴仙，分別報８﹒６９銀同１１﹒６２銀。

神州汽車流動協會就公布咗上個月經銷商庫存嘅數字，雖然數字仍然喺警戒線達５４巴仙，

而且預計今個月去庫存嘅壓力會更大，但呢個數字按月降咗７個百分點，一眾砵砵車今日都開心

咗先喇！其中同本田合營嘅廣汽（０２２３８）受惠本田喺神州上月銷量佳，而升近３巴仙，報

７﹒６９銀；不過同樣同本田做生意嘅東風（００４８９）就微跌１仙，報６﹒３４銀；其他砵

砵車就以長汽（０２３３３）表現最好，升３巴仙，報５﹒８３銀；北汽（０１９５８）就升逾

２巴仙，報４﹒７５銀；華晨（０１１１４）升近２巴仙，報８﹒０７銀；吉利

（００１７５）就只升半巴仙，報１２﹒５６銀；比亞迪（０１２１１）唔見近半巴仙，報

４５﹒１５銀。



＊快將發牌照鐵塔生猛跳，出貨望回升瑞聲好精靈＊



神州券商佬中信建投估計，５Ｇ牌照應該會喺一至兩個星期內發放，加上有消息話花旗國財

長努欽會喺Ｇ２０會議同神州央行行長易綱見面，「孖屐」憧憬中美破冰，５Ｇ佬叉足電踢高。

鐵塔（００７８８）踢高近半成，三連升兼三連陽，上返５０天線（近１﹒９７銀），報

１﹒９９銀，係表現最勁嘅國貨佬！中興通訊（００７６３）鏟高逾４巴仙，上返百天線

（近２１﹒１銀），報２１﹒１銀。聯想集團（００９９２）撐實升近３巴仙，報５﹒５２銀。

京信通信（０２３４２）有力漲逾２巴仙，報１﹒６７銀。長飛光纖（０６８６９）只係升逾半

巴仙，報１６﹒０６銀。

噚晚花旗國科技佬集體踩行油蜈蚣彈，蘋果公司仲踢高近４巴仙，加上「孖屐」調查機構

Ｃａｎａｌｙｓ預計大部份手機供應佬都會積極準備５Ｇ發展，所以下年全球手機出貨量應該會

拗腰踢高返到上年１３﹒９億部嘅水平，消息帶動香江多隻手機設備佬鏟高。「手機孖寶」瑞聲

（０２０１８）踢高逾２巴仙，報４１蚊。舜宇（０２３８２）撐實同樣升逾２巴仙，報

６８﹒４５銀。比亞迪電子（００２８５）鏟高逾３巴仙，報１０﹒５２銀。丘鈦

（０１４７８）抽高近３巴仙，報５﹒５５銀。通達（００６９８）硬淨升近２巴仙，報

０﹒５９銀。請請！



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