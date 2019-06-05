《真知灼見－溫灼培》聯儲局９月減息預期幾近市場共識！

《真知灼見》聯儲局主席鮑威爾昨晚（４日）在出席芝加哥一個有關貨幣政策會議時，首次

就美國牽起的國際貿易紛爭，對美國經濟帶來影響發表言論。他指，聯儲局會密切留意著國際貿

易紛爭變化，如有需要會對貨幣政策作出合適的調節。由於特朗普政府不斷把貿易紛爭擴大，同

時涉及多個國家，包括中國、墨西哥、甚至印度，使市場一直擔心美國經濟快將陷入衰退。所以

上述鮑威爾的說話，被市場視為聯儲局以減息救美國經濟的可能；加上周一（３日）聖路易斯聯

儲銀行總裁布拉德（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）的一番言論指，隨著環球貿易風險增強及面

對美國國內的低通脹環境，聯儲局可能需要快將減息等，大大增強了市場對今年內聯儲局減息的

預期。而據美元利率期貨價格變化顯示，現市場估計聯儲局９月１８日議息會減息機會達至

９２％！即相當接近市場共識。而於今年內減息兩次機會率也達至８５％。



＊避險情緒降溫，日圓回落歐元靠穩＊



受惠於聯儲局有機會快將減息消息刺激，昨晚美股道指大升５１２點或２﹒０６％。美股急

升也降低了市場的避險情緒；加上經歷了過去近１０天的急挫，美國１０年債息似乎已找到其低

位。昨晚美債息未有因鮑威爾的言論而進一步跌，相反更見回升上２﹒１％水平之上，今早

（５日）於亞洲市場報２﹒１２２７％。美債息略見回升，避險情緒降也使日圓匯價回落，相反

歐元則見靠穩。既然美國有減息壓力，現市場關注於明晚（６日）歐央行的議息會，看歐央行如

何看待當地經濟前景及其貨幣政策的取向以衡量下一步的歐元匯價走勢。若歐央行明晚確實不急

於加大量寬政策，提防美匯指數日後再想上破９８指數點將會困難重重。屆時不排除歐元的技術

波幅範圍將有機會上調至１﹒１２－１﹒１５美元位置，並於此水平等待英國脫歐演變及其對歐

元匯價帶來的影響。



＊留意歐央行明議息會否加推量寬＊



回觀歐洲，究竟歐央行周四晚議息會上暗示加推量寬的機會又有多大？先看周二晚歐元區公

布的５月份年通脹率，其數字回落至１﹒２％，較４月份的１﹒７％大幅下滑。而令事情更壞是

，當扣除食品及能源的核心年通脹率於５月份更只有１％，４月為１﹒４％。由於現時歐元區通

脹與歐央行定下的２％通脹目標水平愈來愈遠，市場擔心於周四歐央行議息會，或會逼使歐央行

再次加推量寬政策。不過，除了通脹數字較低，近期所見區內失業率回落至７﹒６％的１０年低

位，加上工資及信貸均見增長，料歐央行不會急於加推量寬政策。就讓我們留意明晚本港時間

７：４５歐央行議息會議結果。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

