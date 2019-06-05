【５Ｇ加速】全球５Ｇ標準專利聲明，中國企業佔比逾３０％居首位

《環富通基金頻道５日專訊》據《央視網》報道，５Ｇ標準是全球產業界共同參與制定的統

一國際標準。截至２０１９年５月，在全球２０多家企業的５Ｇ標準必要專利聲明中，中國企業

佔比超過３０％，位居首位。

目前，中國５Ｇ試點城市的應用大範圍鋪開。在廣州，以５Ｇ＋４Ｋ形成的超高清產業也成

為廣州拉動經濟的新增長點。（ｃｔ）

