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即市新聞

05/06/2019 10:00

《錢來自有方－李博衛》綠色金融：國際投資大氣候

　　《錢來自有方》近年全球氣候變化令綠色金融受到重視，促使資金流向低碳、可持續發展、
能抵禦氣候變化的投資計劃和產品，以至企業。國際投資大氣候已經轉變，扭轉了固有的看法，
當然仍然會追求回報，但著眼點在於追求可持續，能夠適應氣候變化的回報。
　　包括中國內地和香港在內，全球多個金融中心都在推動綠色金融，讓企業可以為其綠色項目
籌集資金，而投資者則可以參與一些可持續發展，具有環境效益的投資項目。

＊發展綠色債券市場＊

　　香港政府於２０１８年宣布推出借款上限達１０００億港元的綠色債券發行計劃，為本港的
綠色工務項目提供融資，同時成立「綠色債券資助計劃」，以鼓勵綠色債券發行人透過香港品質
保證局的「綠色金融認證計劃」申請綠色認證。

＊上市公司加強披露環境資料＊

　　人們開始意識到氣候變化與企業財務並非無關係。投資者、評級機構、分析員及投資顧問在
評估一間企業的價值時，有需要計入與環境，尤其是與氣候變化有關的因素。
　　中國內地正在推進於２０２０年或之前強制規定上市公司披露環境信息，相關內地政策，加
上氣候相關財務披露工作小組（ＴＣＦＤ）的建議，會成為本港上市公司加強披露環境資料的重
要參考。

＊謝絕金融市場「漂綠」＊

　　對於投資及金融產品怎樣才稱得上綠，現時並沒有一套國際通用的標準，產生所謂的「漂綠
」（ｇｒｅｅｎｗａｓｈｉｎｇ）問題，即投資項目或金融產品為了得到融資，借綠色金融過橋
，掛上「綠色」的標簽，卻名不符實。
　　有些投資者會視綠色金融為一個投資主題，其實綠色金融亦代表著一種投資觀念或思想，我
們投資一間公司或投資項目時，除了要分析傳統的財務數據，亦要計入包括ＥＳＧ（環境、社會
和管治），特別是氣候變化因素。因此負責管理資產的公司亦可能需要加強披露，讓投資者了解
他們的決策過程中，有沒有及怎樣納入ＥＳＧ因素。

＊推廣綠色和可持續投資＊

　　發展可持續和低碳經濟，不能單靠來自政府的資金，更多需要來自投資者的資金。投資者的
認同和支持，將左右綠色金融的發展。投資者對氣候變化的關注，亦會令到公司董事局及管理層
更加重視ＥＳＧ對企業形象和業績的潛在和實質影響。
《投資者及理財教育委員會總經理　李博衛》

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