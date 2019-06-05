港股二萬七關及十天線得而復失，收２６８９５升１３３點



《經濟通通訊社５日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾隔晚出席演講時，稱會力保經濟擴張，會

對貿易戰引發的經濟風險作出適當回應，加上未有重提對息率調整「保持耐性」的論調，被市場

解讀對減息持開放態度，帶動美股上升，當中道指飆５１２點或２﹒０６％，報２５３３２點。

港股今早隨外圍反彈，高開３５４點報２７１１６，惟見２７１１９高位後回軟，升幅不斷收窄

，最低見２６８０３漲４２點，全日最終收報２６８９５，升１３３點或０﹒５％，二萬七關及

十天線（約２７１１０點）得而復失。全日主板成交７９４﹒９４億元增加１﹒５１％。國企指

數報１０３４５，收升３點。

上證綜合指數報２８６１，跌不足１點，成交１７５２﹒０１億元人民幣。



＊５Ｇ手機股受追捧，重磅股個別發展＊



５０隻恆指成分股中，３６隻上升，１３隻下跌，１隻持平。

重磅股個別發展，騰訊（００７００）升１﹒１６％，報３３１元；中移動（００９４１）

跌０﹒２１％，報７０﹒２５元；匯控（００００５）升０﹒８６％，報６４﹒２５元；友邦

（０１２９９）反彈２﹒１５％，報７３﹒７５元；港交所（００３８８）升１﹒７２％，報

２４８﹒８元；建行（００９３９）漲０﹒１６％，報６﹒１５元；工行（０１３９８）軟

０﹒１８％，報５﹒５７元；國壽（０２６２８）升０﹒１１％，報１７﹒８元；平保

（０２３１８）軟０﹒１２％，報８５﹒１元。

隔晚美國科技股反彈，帶動本港科技股同漲。市場調查機構Ｃａｎａｌｙｓ發表研究報告指

，今年智能手機出貨量會下跌，惟至明年會因５Ｇ發展回升，本港相關股普遍上升，瑞聲

（０２０１８）今除息１﹒０３元，股價升２﹒３２％，報４１元；舜宇（０２３８２）亦漲

２﹒３２％，報６８﹒４５元；比亞迪電子（００２８５）升３﹒３４％收１０﹒５２元；中興

通訊（００７６３）升４﹒４６％，報２１﹒１元；小米（０１８１０）升２﹒２２％，報

９﹒２２元；聯想集團（００９９２）升２﹒９９％，報５﹒５２元。５Ｇ概念股亦受捧，中國

鐵塔（００７８８）升４﹒７３７％，報１﹒９９元。



＊本地地產股炒減息，中資藥業股捱沽＊



美國炒起減息預期，本地地產股亦普遍上升。長實集團（０１１１３）升１﹒６７％，報

５７﹒８５元；恆基地產（０００１２）漲１﹒６％，報４１﹒３５元；新地（０００１６）升

０﹒４９％，報１２４﹒１元；信置（０００８３）揚０﹒８％，報１２﹒６元；新世界發展

（０００１７）升０﹒５１％，報１１﹒７６元。

股市上升，市場風險胃納增加，出口股回勇，創科實業（００６６９）升３﹒９２％，報

５１﹒７５元，為升幅最大恆指成分股；萬洲國際（００２８８）亦漲３﹒７１％，報７﹒２７

元。

兩隻藍籌醫藥股繼續捱沽，包辦表現最差藍籌股首兩位，受累籌內地推進藥品集中採購。國

中包括制定以藥品集中採購和使用為突破口進一步深化醫改的政策文件。《工作任務》亦提及，

加強癌症防治，推進預防篩查和早診早治，加快境內外抗癌新藥註冊審批，暢通臨床急需抗癌藥

臨時進口渠道。中生製藥（０１１７７）跌８﹒４％，報６﹒９８元；石藥（０１０９３）跌

４﹒８％，報１１﹒５元。



＊南京限購放鬆內房股上升，賭股反彈＊



南京城郊限購放鬆，受動內房股上揚。碧桂園（０２００７）升１﹒１５％報１０﹒５６元

；中國恆大（０３３３３）升１﹒９８％，報２０﹒６５元；萬科（０２２０２）漲２﹒０２％

，報２７﹒８元；中海外（００６８８）走高０﹒７４％，報２７﹒１元；華潤置地

（０１１０９）升０﹒４７％，報３２﹒４元。

濠賭股昨日收跌，今日見反彈。銀河娛樂（０００２７）升２﹒０７％，報４６﹒９５元；

金沙（０１９２８）反彈３﹒２７％，報３４﹒７元；澳博（００８８０）走高２﹒６％，報

８﹒６９元。（ｅｃ）

