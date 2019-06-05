【移交逃犯】民陣︰６月９日遊行非在行動上升級，而是人數上升級

《經濟通通訊社５日專訊》民陣將於６月９日（星期日）發起遊行，反對《逃犯條例》修訂

。民陣召集人岑子杰預計，當日將有大批市民參與遊行；被問到會否有升級行動，岑子杰指，當

日不會在行動上升級，而是在人數上的升級，希望更多人可參與。若政府不撤回修例，民陣將於

立法會三讀前再有大型動員行動；而在升級前，亦會事先公布。

民主黨涂謹申認為，對於《逃犯條例》修訂的疑慮愈來愈多，期望６月９日有６９萬人上街

。公民黨郭家麒則表示，保安局局長李家超在立法會保安事務委員會特別會議上有如「人肉錄音

機」、「歪理講到真」，認為要有１００萬人上街，指香港人「無得輸、無得退讓」。

議會陣線區諾軒得知，不同學生組織已不斷擺街站，又有不同學生組織於６月８日在全港擺

設街站。專業議政梁繼昌指，修例斷送本港的經濟命脈及法治，有專業界別人士更表示，因修例

而打算減少進行內地相關的業務，他期望６月９日遊行有更多人上街、創造歷史。

民陣又指，６月９日遊行會從維園中央草坪出發，由於東角道、ＳＯＧＯ一帶將封路，呼籲

參與者如要中途加入遊行，可選擇從天后或灣仔分批加入。民陣又呼籲，參與者當日穿著代表光

明的白色衫；因預料遊行人數眾多，呼籲參與者帶備雨傘、水、食物等。民陣已安排維園南面一

個範圍，讓輪椅人士和需要推嬰兒車的市民集合，並分批優先出發。（ｙｎ）（ｚｚ）

