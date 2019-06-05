《鍾之日記》美國放風減息，香江借勢上揚

《鍾之日記》６月５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局將採取適當行動應對貿易戰帶來的風險，暗示有可能減

息，消息對環球市場帶來利好。市場憧憬中國有空間降息降準，滬綜指先是高開０﹒７２％，其

後升幅逐步收窄，午收前再度發力，但午後指數逐步回落，全日不但升幅全銷，更倒跌

０﹒０３％，報２８６１﹒４２點，終錄得五連跌。

人行連續兩日在公開市場淨回籠３０００億人民幣，大幅收水後Ａ場成交略減３﹒５％至

４０７８億人幣，不過外資連續第三日買Ａ股，全日通過陸股通流入３０﹒５８億人幣。

中信証券債券研究團隊指出，在全球央行貨幣政策繼續向偏鴿方向轉變、部分央行陸續開啟

降息的背景下，中國可以適當跟隨全球貨幣政策降低政策利率（比如逆回購利率），引導利差水

平回歸「舒適區間」。惟多隻內銀股在港股市場表現個別，農行（０１２８８）升０﹒６％，招

行（０３９６８）升０﹒３％，工行（０１３９８）跌０﹒２％，中行（０３９８８）跌

０﹒３％。



＊白鴿飛到香江，重磅股普遍揚＊



港股今早隨外圍反彈，高開３５４點報２７１１６，惟見２７１１９高位後回軟，升幅不斷

收窄，最低見２６８０３漲４２點，全日最終收報２６８９５，升１３３點或０﹒５％，二萬七

關及十天線（約２７１１０點）得而復失。全日主板成交７９４﹒９４億元增加１﹒５１％。國

企指數報１０３４５，收升３點。

重磅股表現方面，港交所（００３８８）升１﹒７％，匯控（００００５）升０﹒９％，長

和（００００１）升０﹒３％，騰訊（００７００）升１﹒２％，惟中移動（００９４１）跌

０﹒２％。



＊帶量採購料重臨，外資唱好醫療前景＊



國務院發布《深化醫藥衛生體制改革２０１９年重點工作任務》，年內將研究制定的文件包

括發布鼓勵仿製的藥品目錄；制定進一步規範醫用耗材使用的政策文件；制定以藥品集中採購和

使用為突破口進一步深化醫改的政策文件等１５項。

官媒《中國證券報》引述業內人士稱，制定以藥品集中採購和使用為突破口進一步深化醫改

的政策文件，是《工作任務》的一大亮點。他們認為，第二批帶量採購有望在９月底之前啟動，

而在政策制定後，帶量採購有望全面鋪開。

但Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ發研報看好中國醫療行業的前景，首予亞太區醫療保健行業正面看法

，中國加快審批創新療法和創新全球化對行業影響正面，這要歸功於２０１５－１７年間推行的

改革。該行更予信達生物製藥（０１８０１）、藥明生物（０２２６９）「優於大市」的評級。

令醫藥行業聞風喪膽的帶量採購或將重臨，加上財政部日前決定抽查藥企的會計信息質量，

藥企的底牌遭監管摸清，分析指或進一步打擊藥企盈利。中資藥企今日再度受創，中生製藥

（０１１７７）午後跌幅一度擴大至近１１％，終收瀉８﹒４％；石藥（０１０９３）為表現最

差的國指股，挫４﹒８％；復星醫藥（０２１９６）及石四藥（０２００５）雙雙跌４％；而被

Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ唱好的信達生物及藥明生物則分別升１﹒６％和０﹒６％。



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