《經濟通通訊社５日專訊》格力電器（深：０００６５１）現價升２﹒８％，報５２﹒９２
元人民幣。內媒《第一財經》引述一名接近格力的業內資深人士透露，厚樸資本有可能將聯手高
瓴資本、格力電器管理層一起參與格力電器１５％股權的收購，以董明珠為首的公司高管擬控制
格力電器的消息進一步被坐實。
另外，在格力集團傳出轉讓控股權消息前，厚樸投資已在珠海設立多家子公司，被指其對接
盤格力早有部署。（ｅｙ）
05/06/2019 13:43
【格力易主】格力電器升３％，傳董明珠屬於厚樸資本競購陣營
《經濟通通訊社５日專訊》格力電器（深：０００６５１）現價升２﹒８％，報５２﹒９２
元人民幣。內媒《第一財經》引述一名接近格力的業內資深人士透露，厚樸資本有可能將聯手高
瓴資本、格力電器管理層一起參與格力電器１５％股權的收購，以董明珠為首的公司高管擬控制
格力電器的消息進一步被坐實。
另外，在格力集團傳出轉讓控股權消息前，厚樸投資已在珠海設立多家子公司，被指其對接
盤格力早有部署。（ｅｙ）
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