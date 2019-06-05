【駐京專電】特斯拉：北京客戶三年免息融資購車，免費車牌租賃

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》特斯拉中國宣布，為北京客戶提供三年免息

融資購車與免費車牌租賃服務。即使目前沒有北京新能源牌照，也能購買Ｍｏｄｅｌ３。

特斯拉表示，通過特斯拉融資租賃方案購買Ｍｏｄｅｌ３長續航版本與高性能版本，三年免

息至少能節省５﹒３萬元（人民幣．下同），同時三年免費車牌租賃則可減免總共約６萬元。如

果訂購Ｍｏｄｅｌ３長續航後輪驅動版並選擇三年融資租賃方案，只需支付１２萬保證金，每月

支付１１７００元租金。

