《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》特斯拉中國宣布，為北京客戶提供三年免息
融資購車與免費車牌租賃服務。即使目前沒有北京新能源牌照，也能購買Ｍｏｄｅｌ３。
特斯拉表示，通過特斯拉融資租賃方案購買Ｍｏｄｅｌ３長續航版本與高性能版本，三年免
息至少能節省５﹒３萬元（人民幣．下同），同時三年免費車牌租賃則可減免總共約６萬元。如
果訂購Ｍｏｄｅｌ３長續航後輪驅動版並選擇三年融資租賃方案，只需支付１２萬保證金，每月
支付１１７００元租金。
05/06/2019 09:02
【駐京專電】特斯拉：北京客戶三年免息融資購車，免費車牌租賃
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》特斯拉中國宣布，為北京客戶提供三年免息
融資購車與免費車牌租賃服務。即使目前沒有北京新能源牌照，也能購買Ｍｏｄｅｌ３。
特斯拉表示，通過特斯拉融資租賃方案購買Ｍｏｄｅｌ３長續航版本與高性能版本，三年免
息至少能節省５﹒３萬元（人民幣．下同），同時三年免費車牌租賃則可減免總共約６萬元。如
果訂購Ｍｏｄｅｌ３長續航後輪驅動版並選擇三年融資租賃方案，只需支付１２萬保證金，每月
支付１１７００元租金。
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