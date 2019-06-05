【貿易開戰】人行工信部等多部委發聲：新一輪加關稅影響可控

《經濟通通訊社５日專訊》美國於５月１０日啟動對約２０００億美元中國輸美商品加徵

２５％關稅，到目前已近一個月。《人民日報》海外版５日刊登題為《新一輪加徵關稅影響可控

》的文章，引述多部門有關負責人指，無論從宏觀經濟還是從個別處在「風口浪尖」的領域來看

，新一輪加徵關稅對中方影響可控。專注做好自己的事情，持續深化改革擴大開放，中國經濟穩

得住。



＊實體經濟是「西方不亮東方亮」＊



工信部副部長王志軍表示，對美約２０００億美元出口商品佔２０１８年中國對美出口額的

４１﹒８％，但只佔中國對外總出口額的８％。在受影響企業中，外資企業數量約佔５０％，其

中很多是美國企業。在一定程度上，加徵關稅會導致企業經營成本增加、競爭力下降和訂單減少

，但目前看影響總體上是可控的。根據最近中國美國商會調查，只有約２％的美資企業計劃退出

中國市場。外資企業愈來愈重視中國市場，對於扎根中國、面向中國市場的外資企業，受中美經

貿摩擦的影響是有限的。

出口農產品方面，農業農村部副部長韓俊表示，失去中國市場是美國農民不可承受的，但在

自美大豆進口大幅減少的情況下，中國有能力、有信心通過豐富的政策工具和多元的供應來源，

保障國內供需平衡。出口方面，西方不亮東方亮。韓俊說，中國一方面繼續加大力度開發東盟、

日本、歐盟等傳統市場的潛力，另一方面強化與「一帶一路」國家的貿易投資合作，積極開拓新

興替代市場。

西方不亮東方亮，對企業經營也是如此。國務院國資委副主任翁傑明表示，經過多年努力，

中央企業已和全球１８０多個國家和地區的企業開展全方位合作。相信這些合作互利共贏的效果

將不斷顯現，進一步拓展企業的國際發展空間。



＊匯率出現超調但市場平穩＊



看人民幣匯率，市場狀況依舊平穩。人民銀行副行長劉國強表示，匯率對市場預期有所反應

是市場經濟的內在邏輯，也是匯率發揮宏觀經濟和國際收支「自動穩定器」作用的體現。目前雖

然匯率出現一些偶發性超調，但市場狀況是平穩的，沒有也不允許「出事」。

看資本市場，影響程度可控。中證監主席易會滿表示，從一段時期市場運行情況看，資本市

場已經逐步消化和反映了中美經貿摩擦的影響，說明資本市場韌性在增強，抗風險能力在提高。

銀保監主席郭樹清表示，去年中美經貿摩擦剛發生的時候，大家思想準備不足，有點心裡沒

底，金融市場反應有些過度，股市、匯市出現較大波動。但經過一年多，大家看下來問題沒那麼

嚴重，實際對經濟的影響很有限。

到目前為止，今年的金融市場，無論是股市、債市，還是匯市都是比較穩定的，相信後面的

影響會更小一些。



＊做好自己的事＊



多位負責人表示，應對中美經貿摩擦，最重要的是做好自己的事。在實體經濟方面，王志軍

表示，下一步，將堅定不移推進供給側結構性改革，推動落實好減稅降費舉措，優化供給結構引

導釋放內需增長潛力，加快培育壯大新動能和優質企業，實現工業經濟平穩運行和制造業高質量

發展。

在金融領域，郭樹清表示，金融業要持續深化金融供給側結構性改革，進一步提高金融供給

對實體經濟的適應性和靈活性。同時將堅持不懈治理金融市場亂象，在推動高質量發展中防范風

險，確保經濟運行在合理區間。

與此同時，中國還將堅定不移擴大開放。多措並舉推動外貿高質量發展。持續放寬市場准入

、改善營商環境。（ｃａ）

