《經濟通通訊社５日專訊》日前有消息稱，華為已與ＴＣＬ集團旗下華星光電就６５吋電視
面板供應達成合作，兩款華為液晶電視５月２９日已經通過３Ｃ認證，生產廠為合肥京東方視訊
科技有限公司。
華為大中華區融合電商部部長陸生虎及智慧大屏產品一行團隊，日前現身南京蘇寧總部。這
不僅意味著坊間流傳已久的華為電視終成現實，更意味著蘇寧將成為華為電視首銷渠道。
另據財聯社從華為消費者ＢＧ獲得的消息，華為液晶電視機將於今年９月或１０月上市。（
ｃａ）
05/06/2019 13:37
【華為動向】華為入局電視市場後，團隊首度現身蘇寧
《經濟通通訊社５日專訊》日前有消息稱，華為已與ＴＣＬ集團旗下華星光電就６５吋電視
面板供應達成合作，兩款華為液晶電視５月２９日已經通過３Ｃ認證，生產廠為合肥京東方視訊
科技有限公司。
華為大中華區融合電商部部長陸生虎及智慧大屏產品一行團隊，日前現身南京蘇寧總部。這
不僅意味著坊間流傳已久的華為電視終成現實，更意味著蘇寧將成為華為電視首銷渠道。
另據財聯社從華為消費者ＢＧ獲得的消息，華為液晶電視機將於今年９月或１０月上市。（
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