《經濟通通訊社５日專訊》美國財政部發言人周二表示，財政部長努欽將在本周末舉行的
Ｇ２０財長與央行總裁會議期間，與中國人民銀行行長易綱會晤。此次計劃中的雙邊會晤將是中
美近一個月前的談判破裂後，雙方貿易磋商團隊中重要人物的首次面對面溝通。
美國財政部沒有給出此次會面安排的細節。（ｗｌ）
05/06/2019 10:06
【貿易開戰】美財長努欽將於Ｇ２０會議期間與人行行長易綱會面
《經濟通通訊社５日專訊》美國財政部發言人周二表示，財政部長努欽將在本周末舉行的
Ｇ２０財長與央行總裁會議期間，與中國人民銀行行長易綱會晤。此次計劃中的雙邊會晤將是中
美近一個月前的談判破裂後，雙方貿易磋商團隊中重要人物的首次面對面溝通。
美國財政部沒有給出此次會面安排的細節。（ｗｌ）
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